Que pensez-vous de la Xiaomi Mi Air Charge ?

Avec sa Mi Air Charge, Xiaomi propose la première charge à distance capable de redonner de l'énergie à un ou plusieurs appareils en simultané. Ce système innovant vous a-t-il tapé dans l'œil ? C'est tout l'objet de notre sondage de la semaine.

Vendredi 29 janvier, Xiaomi a présenté une innovante recharge sans fil… véritablement sans fil. Jusque-là, les chargeurs profitant de cette dénomination usaient d’un subterfuge matérialisé par un socle de recharge sur lequel se posait le téléphone. Comme nous l’écrivions dans notre article dédié, ce type de système est davantage une charge sans contact que sans fil.

Mais avec sa Xiaomi Mi Air Charge, le groupe chinois change complètement la donne : l’utilisateur est en mesure de recharger son smartphone à distance. Clou du spectacle : le système serait même capable de fournir de l’énergie à plusieurs appareils en simultané, comme deux téléphones ou un appareil mobile et une tablette, à titre d’exemple.

La puissance de cette charge à distance n’atteint pas les sommets : 5W. Pour fonctionner, elle détecte le smartphone grâce à cinq antennes intégrées qui lui transmettent des ondes millimétriques très haute fréquence (30 à 300 GHz) à l’aide de 144 antennes. Le terminal les convertit alors en énergie grâce à une antenne « balise ».

La Xiaomi Mi Air Charge vous a-t-il séduit ?

Xiaomi n’a communiqué aucune date de lancement. Mais il y a fort à parier que la marque déploie cette Mi Air Charge dans un avenir plus ou moins proche au regard de la vidéo teasing publiée. À savoir désormais si ce type de technologie vous donne envie, ou si, au contraire, elle ne vous paraît pas essentielle ? Certains et certaines pourraient aussi s’inquiéter des ondes émises et de la lenteur du chargeur.

Une belle avancée, mais ça ne m'intéresse pas

La charge de 5W est trop lente

Quid des ondes et de l'impact sur la santé ?

N’hésitez pas à expliciter votre choix de réponse dans les commentaires, et de donner un autre avis si les propositions soumises ne conviennent pas.