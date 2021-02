Xiaomi Mi 11 : un TV QLED 4K et une nouvelle trottinette électrique également attendus

91Mobiles a fait fuiter le contenu de la conférence organisée par Xiaomi lundi 8 février. Selon le site souvent très bien informé, le fabricant chinois dégainerait un téléviseur QLED 4K et une nouvelle trottinette électrique.

Xiaomi a décidé d’attirer tous les projecteurs la semaine à venir avec la présentation mondiale de sa nouvelle gamme Mi 11 ce lundi 8 février. Mais il ne devrait pas y avoir que des smartphones au menu. Ce n’est jamais le cas et le fabricant chinois a pris l’habitude d’agrémenter sa conférence de produits technologiques annexes qu’il destine au marché européen. Le nouveau rendez-vous ne devrait pas y couper, croit savoir 91mobiles.

Le site spécialisé révèle le reste du contenu de la présentation. Selon sa source bien informée, on y découvrirait un nouveau téléviseur et une déclinaison de trottinette électrique conçue en collaboration avec l’écurie de F1 Mercedes-AMG Petronas.

Un téléviseur QLED prêt pour la 8K

Si évidemment les nouveaux porte-étendards de la marque, les Mi 11, Mi 11 Lite et sans doute Mi 11 Pro, seront les stars de l’événement, Xiaomi va mettre l’accélérateur sur le déploiement de ses téléviseurs sur le continent. Ainsi le Mi QLED 4K serait présenté. Il s’agirait d’un téléviseur Mi TV 5 Pro avec une diagonale d’écran de 75 pouces, un angle de vision de 178 degrés, et des bords extrêmement fins (5,9 mm), ainsi que deux haut-parleurs stéréo de 8 W. D’une résolution native 4K, prenant en charge le HDR10+, Xiaomi l’annoncerait prêt pour la 8K. 91mobiles parle d’un processeur quadricoeur Amlogic, de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et il compterait évidemment sur le soutien de Google Assistant pour les commandes vocales.

Xiaomi oblige, le prix donnerait évidemment des suées à la concurrence. Le Mi QLED 4K serait proposé aux environs de 1200 euros (selon les marchés).

Un Mi Scooter Pro 2 en version F1

Une nouvelle trottinette électrique ferait aussi son apparition. Ce serait là une déclinaison du Mi Electric Scooter Pro 2, conçue en collaboration avec l’écurie de F1 Mercedes-AMG Petronas. De quoi prévoir une bête de course survoltée, encore plus performante que la déclinaison initiale qui nous avait séduits.

La Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition serait capable de monter à 25 km/h pour une autonomie de 45 km grâce à sa batterie de 12 400 mAh (8 à 9 heures pour se recharger). Elle embarquerait un moteur de 300 W dans un châssis de 14,2 kg.

Si son design ne tranche pas avec les modèles habituels de la marque, le Mi Scooter Pro 2 2021 compterait toujours un écran LCD pour afficher la vitesse en temps réel ou encore l’état des phares et toute autre information importante sur votre mobilité. Et le prix verrait aussi une hausse. Si le Mi Scooter Pro 2 est disponible à 449 euros, sa version « F1 » grimperait à 700 euros voire 800 euros dans certains pays. Pour des différences entre les modèles qui ne sont pour le moment pas flagrantes…

Par ailleurs, 91mobiles avait également fait fuiter de possibles prix pour la gamme Mi 11 qui verrait ses tarifs s’envoler par rapport aux prix annoncés en Chine. Avec son écran Amoled de 6,8 pouces, son Snapdragon 888 et son capteur principal de 108 MP, le Mi 11 démarrerait à 799 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour atteindre 899 euros pour le modèle 8 Go de RAM + 256 Go de stockage. Aucune déclinaison avec 12 Go de mémoire vive ne serait prévue en Europe.