macOS : comment installer vos apps préférées dans votre barre de menu

C'est l'outil macOS qui vous fera gagner du temps ! On vous présente une application qui permet de placer des pages web mobiles dans la barre de menu de votre Mac.

Que ce soit au travail ou pour une utilisation personnelle, il y a toujours quelques sites Web que vous visitez plusieurs fois par jour. Qu’il s’agisse de médias sociaux, de sites d’actualités, de moteurs de recherche, d’outils… Il y a des manières plus pratiques pour les retrouver en un clic que les favoris de votre navigateur.

Nous avons trouvé un outil puissant, qui est également gratuit : c’est l’application MenubarX. Concrètement, vous pouvez placer un ou plusieurs sites Web sous forme d’icônes dans la barre de menus macOS pour un accès rapide et facile.

L’affichage peut être ajusté par onglet de sorte que le site Web appelé n’occupe que la partie nécessaire de l’écran. On peut modifier la définition et le user agent associé (les informations navigateurs partagés avec les serveurs). Rafraîchissement automatique, utilisation de raccourcis, de signets et plus encore… Beaucoup d’options sont disponibles.

Comment ça fonctionne ?

Après avoir téléchargé MenubarX sur le Mac App Store, l’icône correspondante apparaîtra dans la barre de menus. Cliquez sur le symbole dans la barre de menu, entrez une URL dans la barre d’adresse et utilisez le site Internet appelé dans la petite fenêtre.

MenubarX Télécharger MenubarX gratuitement

La barre d’outils en bas vous permet d’ouvrir de nouveaux onglets ou encore d’ajouter des signets. Vous pouvez également ouvrir de nouveaux onglets avec cmd + N (⌘N), ce qui crée également une nouvelle icône MenubarX dans la barre de menus.

Vous pouvez modifier la forme et la taille de la fenêtre via l’icône du smartphone. Sous l’élément de menu « User Agent », vous pouvez sélectionner les appareils mobiles (iOS, Android, Kindle) et les ordinateurs (Mac, Windows PC).

Si vous choisissez iOS comme base, vous avez également le choix entre différents modèles d’iPhone pour sélectionner la bonne définition qui correspond à la taille de la fenêtre souhaitée. Surtout si le site Web ne doit pas prendre beaucoup de place, il vaut la peine de choisir iOS comme agent utilisateur, car l’affichage du site Web est alors optimisé pour un affichage vertical.

Bonne configuration ! Retrouvez d’autres tutos macOS par ici.

