iTunes revient à la vie sur Mac, mais pas grâce à Apple

Un développeur a créé l'application Music MiniPlayer : une version améliorée de feu iTunes 10 sur Mac avec des fonctionnalités plus modernes. De quoi régaler les plus nostalgiques d'entre vous.

Mario Guzman est un développeur d’applications a priori assez nostalgique. Il a développé Music MiniPlayer : une application macOS qui permet d’écouter de la musique à la façon d’iTunes 10, sorti pour la première fois en 2010. iTunes qui avait été tué par Apple en 2019, ou plutôt éclatée entre diverses applications, comme Apple Music, Apple Podcasts et Apple TV.

Music MiniPlayer : une interface de l’application Musique de macOS

En réalité, Music MiniPlayer n’est pas une application indépendante, mais s’interface en fait avec l’application Musique qu’on retrouve nativement sur macOS. Elle a été développée via AppKit et Swift. Mario Guzman annonce que « toute l’interface utilisateur est dessinée en code à l’aide de Core Graphics et Core Animation afin d’obtenir des détails nets pour les écrans Retina et non Retina ». Une bonne idée puisqu’en douze ans, les écrans se sont bien améliorés.

On peut donc utiliser ce lecteur pour contrôler Apple Music et avoir tout juste ce qu’il faut pour ça : mettre la musique en pause, aller à la piste suivante, revenir à la piste précédente, contrôler le volume. L’avancement de la piste en cours de lecture ainsi que ses crédits sont aussi affichés (artiste, morceau, album). On peut laisser ce lecteur où l’on veut sur son écran devant les fenêtres qu’on utilise.

Une version modernisée d’iTunes 10

Comme le détaille Mario Guzman à propos de son application, elle « vous permet de lire une autre liste de lecture sans avoir à ouvrir la fenêtre principale d’Apple Music ». Les modes aléatoire et répéter sont également disponibles dans ce même menu. L’interface supporte aussi la diffusion en direct via Apple Music Hits ou la FM.

Music MiniPlayer est donc disponible gratuitement sur le site de Mario Guzman, son développeur. Si vous êtes nostalgiques de ce lecteur, allez le télécharger et profitez de votre musique !

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.