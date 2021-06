Apple Podcasts : les émissions payantes arrivent en France

Le système d'abonnements à des chaînes d'émissions audio est disponible sur Apple Podcast, leader du secteur. Plusieurs acteurs français se sont lancés dès le premier jour avec des formules comprenant des contenus exclusifs, des émissions sans pub ou encore des avant-premières.

Ça y est, après un report d’un mois, la grande révolution annoncée d’Apple Podcasts est arrivée : il est désormais possible de s’abonner à ses podcasteurs favoris dans 170 pays. Un abonnement peut être souscrit auprès d’une émission seule ou auprès de groupes d’émissions via un nouvel outil : les chaînes. Pour rappel, Apple Podcasts reste le numéro un du secteur, malgré son interface inchangée depuis des lustres.

Bien entendu, le principe n’est pas de donner de l’argent aux créateurs uniquement pour la beauté du geste, mais bien d’accéder à quelques avantages. Parmi ceux-ci, Apple propose des émissions premium, une écoute sans publicité, ou encore des avant-premières. Une interface Premium pourra aussi être proposée aux abonnés. De plus, l’onglet Écouter se met à jour automatiquement pour accéder aux contenus de la chaîne. À partir du moment où l’on s’abonne à deux chaînes, une nouvelle section Mes chaînes fera son apparition dans l’onglet Écouter.

Essai gratuit et contenus exclusifs

Jusqu’ici, les producteurs de podcasts qui le souhaitaient pouvaient faire appel au soutien de leur communauté uniquement via d’autres plateformes comme Patreon ou Tipeee par exemple. En règle général, les abonnements aux chaînes proposent un essai gratuit de 7 jours.

En France, la plupart des gros acteurs du secteur se sont lancés dès le premier jour. On compte par exemple Louie Media qui offre à ses abonnés un accès à des séries inédites autour de l’apprentissage. Paradiso lance sa chaîne Diso avec un contenu exclusif par mois. Europe 1 crée carrément une chaîne autour de son programme star, Hondelatte Raconte. L’abonnement permettra d’accéder à des épisodes en avant-première (seulement un jour avant), aux archives de l’émission et à des épisodes bonus. Autre acteur, Nouvelles Écoutes a choisi comme avantage pour ses abonnés un accès aux Masterclasses Quoi de Meuf ?, à des épisodes bonus et sans publicité. Il y aura aussi une chaîne Bababam qui promet des avant-premières, des bonus et des émissions sans pub. Binge Audio, enfin, annonce que leur précédent podcast hebdomadaire sur abonnement — La Dose — sera disponible sur abonnement sur Apple Podcasts, et que les autres émissions seront proposées sans pub.

Les créateurs en langue anglaise ne sont pas en reste. On peut citer par exemple le Los Angeles Times, Luminary, NPR, Pushkin Industries, et QCODE qui se sont aussi lancés.