L’application ChatGPT pour Mac est enfin accessible à tout le monde

OpenAI s’est enfin décidé à proposer une application native pour son chatbot star sur Mac. Longtemps réservée à sa clientèle payante, l’application ChatGPT peut désormais être utilisée par tous et toutes.

ChatGPT vient coloniser votre bureau. Dans un message posté sur le réseau X le 25 juin 2024, OpenAI a annoncé que son application Mac était désormais accessible à tout le monde. En quelques clics, il est possible d’utiliser ChatGPT depuis le confort d’une interface dédiée et avec des fonctionnalités avancées à portée de claviers.

Téléchargeable depuis le site d’OpenAI, le .dmg n’est par contre compatible qu’avec les Mac tournants sous macOS 14 ou supérieur et ceux animés d’une puce Apple Silicon. Si votre machine répond à ces critères, vous pouvez joyeusement installer le logiciel, plus aucun abonnement n’est nécessaire pour accéder au service en natif sur Mac.

De quoi est capable ChatGPT sur Mac ?

En plus d’offrir une fenêtre dédiée pour parler à son assistant virtuel, OpenAI propose des fonctionnalités avancées au sein de son logiciel. Un appui simultané sur les touches « Option » et « Espace » fait apparaître un champ de recherche vous permettant d’interagir avec le chatbot. Un fonctionnement similaire à ce qu’offre déjà Apple avec l’intégration de Siri dans Spotlight, la barre de recherche universelle invocable grâce à Commande + Barre d’espace.

Il est aussi possible de partager directement une image avec ChatGPT ou de lui demander de prendre une capture d’écran de ce qui se passe sur votre bureau. L’algorithme de reconnaissance d’image fait ensuite son travail et vous propose de répondre à n’importe quelle requête en lien avec le fichier. L’application est même capable de lancer votre webcam pour analyser ce que vous lui montrez en direct.

Bien évidemment, au-delà de ces fonctionnalités avancées, on retrouve aussi tout ce qui a fait le succès de ChatGPT sur mobile et sur le web, à savoir une fonction de recherche pour retrouver des informations échangées avec le chatbot, un mode de conversation « audio » façon Siri et, bien sûr, la bonne vieille interface de conversation texte.

Toujours pas d’application Windows

Concrètement, OpenAI propose là une expérience qui vient directement faire concurrence à Siri, et sur son pré carré en plus. Il sera intéressant de voir à quel point l’application ChatGPT et l’intégration de ChatGPT dans la prochaine version de macOS feront doublon.

Une version Windows de ChatGPT est toujours dans les tuyaux, mais OpenAI s’est concentrée sur une application Mac, car c’est « là que la plupart de nos utilisateurs et utilisatrices sont », expliquait l’entreprise il y a quelques mois. Là encore, avec l’intégration de Copilot dans Windows (en partie basé sur ChatGPT), les deux services risquent de faire doublon.

Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.