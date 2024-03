L’Europe redonne aux utilisateurs de Windows le contrôle qu’ils avaient perdu

L'UE a forcé Microsoft à écouter les demandes des utilisateurs de Windows.

On le rappelle encore, le Digital Markets Act (DMA) est une législation européenne visant à réguler les pratiques commerciales des grandes entreprises technologiques.

Cette législation concerne les entreprises telles que ByteDance (TikTok), Apple, Amazon, Microsoft, Google/Alphabet et Facebook/Meta. Bien que ces entreprises aient toutes été invitées à se conformer aux exigences du DMA, certaines semblent s’adapter plus facilement que d’autres.

Chez Apple, cela se fait dans la douleur. Microsoft, de son côté, a mis en œuvre les souhaits et les exigences de l’UE sans protestations ni astuces.

Davantage de flexibilité sur Windows 11

Les utilisateurs peuvent désormais désinstaller Microsoft Edge, désactiver Bing dans la recherche Windows et désactiver le fil d’actualité Microsoft et la publicité dans le tableau des widgets de Windows 11. L’utilisation d’applications tierces est également possible sans collecte de données, afin de garantir que Microsoft ne bénéficie d’aucun avantage concurrentiel.

De plus, Microsoft a clairement indiqué qu’il est désormais possible de désactiver OneDrive sur Windows 11 et même de le désinstaller complètement. Cette option était déjà disponible auparavant, mais elle a été mise en avant dans le cadre des modifications du DMA.