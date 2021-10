Malin, Sony offre 100 € sur le PlayStation Store pour l’achat d’une Bravia XR

Pour profiter au mieux des capacités de la PlayStation 5, Sony a développé une gamme de téléviseurs capables d'exploiter à 100 % sa dernière console. Jusqu'au 30 novembre, une carte cadeau de 100 euros à utiliser sur le PlayStation Store est offerte pour l'achat de l'un de ses téléviseurs. On vous explique comment en profiter.

Smartphones, appareils photo, téléviseurs, casques audio : Sony est une marque qui touche à tout, et elle le fait bien. La firme japonaise est aussi connue pour ses PlayStation, soit la gamme de consoles de salon la plus populaire au monde. Sony possède ainsi une grande expertise dans le domaine de la vidéo et de l’audio, et cela se retrouve notamment dans sa dernière gamme de téléviseurs. Dénommée Bravia XR, elle est l’une des meilleures que l’on puisse trouver en 2021.

Pour lier téléviseur et console de jeu, Sony offre jusqu’au 30 novembre une carte cadeau de 100 euros à dépenser sur le PlayStation Store pour tout achat d’un téléviseur Bravia XR. De quoi acquérir facilement un ou plusieurs blockbusters à venir dans les prochains jours comme FIFA 22, Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042 ou le dernier Ratchet and Clank: Rift Appart en dématérialisé.

Équipés d’écrans OLED ou LCD, les téléviseurs de la gamme Bravia XR affichent des images d’une grande qualité, mais proposent aussi une expérience aux petits oignons. On retrouve par exemple une interface Google TV complète, une restitution sonore surprenante, ainsi qu’une compatibilité parfaite avec la PlayStation 5. En effet, Sony semble avoir conçu ces téléviseurs pour être les parfaits compagnons des consoles de nouvelle génération.

Pourquoi les TV Bravia XR sont les parfaits compagnons d’une PS5

« Perfect for PlayStation » : voici le nom de la nouvelle certification de Sony pour ses téléviseurs Bravia XR. Une dénomination sans équivoque qui indique que Sony a pensé ses derniers écrans pour exploiter toutes les caractéristiques de la PlayStation 5. En janvier prochain, des mises à jour logicielles apporteront de nouvelles fonctionnalités aux Bravia XR.

Parmi celles-ci, on retrouve un mode HDR automatique. La PlayStation 5 et les téléviseurs Bravia XR seront capables de communiquer entre eux afin d’adapter le niveau de HDR selon les capacités de la dalle et les besoins du jeu. Ainsi, vous ne serez pas confrontés à des images trop éblouissantes ou trop sombres, mais plutôt à un rendu dynamique qui révèle de nombreux détails.

Les téléviseurs Bravia XR pourront aussi détecter ce qu’il se passe sur votre écran afin d’adapter le mode d’image. Concrètement, si vous démarrez une session gaming sur votre PlayStation 5, le mode Jeu sera alors sélectionné automatiquement pour réduire le temps de latence en supprimant le traitement logiciel de l’image. Et si, au contraire, vous désirez regarder une série sur Netflix à l’aide de votre console Sony, le mode Film prendra le relai en toute transparence.

Enfin, téléviseur haut de gamme oblige, les Bravia XR comportent tous des ports HDMI 2.1, c’est-à-dire la norme requise pour afficher des (futurs) jeux en 4K à 120 images par seconde.

TV Sony Bravia XR : le choix du LCD ou de l’OLED

Les téléviseurs LCD et OLED n’ont pas les mêmes propriétés. Si une dalle LCD propose généralement une image plus lumineuse, l’OLED offre lui des contrastes dits « infinis ». Pour ne pas imposer l’une de ces deux technologies à ses utilisateurs, Sony a décliné les téléviseurs Bravia XR en deux versions, avec au choix du LCD ou de l’OLED.

Sony Bravia XR-55X90J : la crème du LCD

Avec sa dernière gamme de téléviseurs Bravia XR, Sony redore l’image de la technologie LCD. Le Bravia XR-55X90J propose en effet une excellente qualité d’image, grâce à un bon niveau de contraste, un pic de luminosité élevé et une très bonne restitution des couleurs. Le tout est piloté par le processeur Sony XR, qui gère entre autres l’upscalling et la compensation de mouvements. Enfin, la gamme Bravia XR embarque nativement Google TV, soit le dernier système d’exploitation de la firme de Mountain View pour les téléviseurs.

Le Sony Bravia XR-55X90J est proposé au tarif de 1190 euros chez la plupart des revendeurs. Il est éligible à l’offre permettant d’obtenir gratuitement une carte cadeau de 100 euros à utiliser sur le PlayStation Store.

Sony Bravia XR-55A80J : l’OLED le plus abordable de Sony

Et si vous préférez les images vives et contrastées, Sony propose également des dalles OLED sur sa gamme Bravia XR. Le Sony Bravia XR-55A80J dispose de peu ou prou les mêmes fonctionnalités que son cousin équipé d’un écran LCD, mais cette fois avec une dalle OLED. Le traitement de l’image permis par le processeur est toujours aussi efficace, et l’interface Google TV reste de la partie.

OLED oblige, le Sony Bravia XR-55A80J est plus cher que son équivalent LCD. Ce téléviseur est proposé à 1590 euros dans sa version 55 pouces, et toujours avec les 100 euros offerts sous forme de carte cadeau PlayStation Store.

Comment profiter de la carte cadeau de 100 euros à utiliser sur le PlayStation Store

Jusqu’au 30 novembre, Sony offre 100 euros de carte cadeau PlayStation Store pour l’achat d’un téléviseur de la gamme Bravia XR. Voici les modèles concernés :

les TV LCD X90J en 50, 55, 65 et 75 pouces

les TV LCD X95J en 65, 75 et 85 pouces

les TV OLED A80J en 55, 65 et 77 pouces

les TV OLED A90J en 55, 65 et 83 pouces

les TV LCD 8K Z9J en 75 et 85 pouces

Pour profiter de l’offre, il suffit d’acheter l’un de ces téléviseurs puis de remplir le formulaire situé à cette adresse avant le 31 décembre 2021. Sony vous enverra ensuite par mail deux cartes cadeaux PlayStation Store de 50 euros dans les 20 jours suivant l’acceptation du dossier.