Pourquoi les nouveaux TV Sony Bravia XR sont les meilleurs compagnons de la PlayStation 5

Si vous faites partie des heureux élus à posséder une PlayStation 5, Sony a également développé une gamme de téléviseurs parfaitement adaptée pour répondre aux exigences de cette nouvelle console de jeu.

Le grand avantage des consoles de jeu face aux PC, c’est qu’elles permettent de jouer confortablement dans un canapé. L’avantage d’une confortable méridienne, c’est qu’on est bien loin de l’austérité d’un fauteuil et d’un bureau. Toutefois, pour exploiter le plein potentiel des nouvelles consoles comme la PlayStation 5, il ne faut pas négliger le choix d’un bon téléviseur. Et qui mieux que Sony peut proposer des téléviseurs adaptés à sa nouvelle console de salon ?

Avec sa nouvelle gamme Bravia XR, le constructeur japonais propose des téléviseurs entièrement aptes à afficher tout le potentiel de la PlayStation 5. Le Sony Bravia XR A80J se place d’ailleurs comme l’un des meilleurs écrans OLED de l’année.

Découvrez toutes les qualités de ce téléviseur, et pourquoi il est particulièrement intéressant de le combiner avec une PlayStation 5.

Sony Cognitive XR Processor : le nouveau cerveau des TV Bravia

Même si elle est essentielle, la qualité de la dalle n’est pas le seul élément qui définit si un téléviseur est bon ou non. Le processeur est un élément important à prendre en compte, car c’est lui qui va traiter numériquement l’image afin que le rendu soit le plus agréable possible.

En 2021, Sony intègre un tout nouveau processeur à ces téléviseurs Bravia : le Sony Cognitive XR Processor. Derrière cette appellation alambiquée se trouve en fait un processeur très intelligent qui va analyser un grand nombre d’éléments sur chaque image pour en améliorer le rendu. L’une des fonctionnalités phares de ce nouveau processeur est sa capacité à identifier les sujets principaux d’une image afin de mieux les faire ressortir. De la même manière qu’un œil humain, une mise au point s’opère afin de rendre ces sujets plus nets et plus colorés et donc de mieux les mettre en avant à l’écran.

Ce processeur supporte aussi des fonctionnalités incontournables des téléviseurs haut de gamme de 2021, comme l’upscalling ou la compensation de mouvement. Vous pouvez ainsi obtenir des images nettes et détaillées, même lorsqu’elles sont en mouvement et provenant d’une définition inférieure à la 4K.

Sony Bravia XR : taillée pour répondre aux exigences de la PlayStation 5

Parce qu’elle a des exigences particulières, la PlayStation 5 ne dévoile pas son plein potentiel avec tous les téléviseurs du marché. Heureusement, les téléviseurs Sony Bravia XR embarquent tout ce dont la console a besoin pour proposer la meilleure expérience de jeu. On retrouve ainsi naturellement des ports HDMI 2.1, qui permettent à la console d’afficher de la 4K à 120 images par seconde, ce que les téléviseurs Sony Bravia XR permettent.

Pour améliorer l’expérience du joueur, les Sony Bravia XR supportent également l’ALLM (Auto Low Latency Mode) et le VRR (Variable Refresh Rate). Derrière ces termes se trouvent en fait des ajouts particulièrement pratiques au quotidien. Par exemple, allumer la manette DualSense permet également de mettre en marche instantanément la console et le téléviseur. Ce dernier bascule ainsi automatiquement dans un mode jeu, qui va diminuer le temps de latence et ajuster certains paramètres visuels. Vous profitez ainsi d’une image parfaitement calibrée pour votre PlayStation 5, le tout en complète transparence et sans actions de votre part.

Une future mise à jour ajoutera également le VRR, une technologie qui permet au téléviseur d’ajuster son taux de rafraîchissement avec le nombre d’images par seconde envoyé par la console. C’est ce qui permet d’éviter le phénomène de tearing, soit un déchirement de l’image.

Enfin, la télécommande des téléviseurs Bravia XR permet aussi de contrôler sa PlayStation 5 sans avoir à utiliser sa manette. Cette fonctionnalité est très pratique si vous utilisez votre console de jeu comme d’un outil multimédia, pour regarder des séries en streaming ou lancer des Blu-ray par exemple.

Immersion sonore au rendez-vous

Il est particulièrement frustrant de bénéficier d’une excellente restitution de l’image quand la qualité audio ne suit pas. En effet, la restitution sonore n’est pas à négliger lors du choix d’un nouveau téléviseur, car c’est elle qui vient donner du relief aux contenus visionnés. Avec sa nouvelle gamme de téléviseurs Sony Bravia XR, Sony apporte plusieurs nouveautés qui feront plaisir aux amateurs d’ambiances sonores.

Le Sony Cognitive XR Processor propose d’abord une fonction d’upscalling sonore, capable de transformer une source stéréo ou 4.1 vers du 5.1.2. Cela veut donc dire que les téléviseurs Bravia XR sont compatibles Dolby Atmos, puisqu’ils savent gérer la spatialisation verticale du son.

Sur les téléviseurs OLED comme le Sony Bravia XR A80J, c’est carrément la dalle de verre qui se transforme en haut-parleur. Toute la dalle vibre pour émettre du son, que le spectateur perçoit ainsi directement face à lui. Cela laisse ainsi plus de place aux woofers situés à l’arrière du téléviseur, qui peuvent ainsi se concentrer sur la restitution des graves. Pour aller plus loin, Sony a même intégré un nouveau système de calibration sonore. Un micro placé dans la télécommande analyse le placement du téléviseur dans la pièce pour adapter la restitution sonore.

Une carte PlayStation Store de 50 euros offerte pour l’achat d’un TV Bravia XR

Grâce à leur nouveau processeur, leurs fonctionnalités gaming ou encore leur restitution sonore, les nouveaux téléviseurs Bravia XR de Sony sont totalement adaptés à la PlayStation 5. La firme japonaise propose d’ailleurs en 2021 une large gamme de téléviseurs qui répondent aux besoins des nouvelles consoles :

les Bravia XR X90J et X95J, qui intègrent des écrans 4K LCD

les Bravia XR A80J et A90J qui intègrent eux des écrans 4K OLED

et enfin les Bravia XR Z9J qui proposent une définition 8K sur une dalle LCD

Jusqu’au 31 juillet, Sony offre gratuitement une carte PlayStation Store d’une valeur de 50 euros à utiliser sur la boutique de la plateforme. Pour en profiter, vous devez acquérir l’un des téléviseurs mentionnés au-dessus et déposer votre demande grâce à ce lien. L’offre est valable chez des marchands comme la Fnac, Darty ou encore Boulanger.