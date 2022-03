Anniversaire AliExpress : retrouvez les meilleures offres sur les produits tech

Pour ses 12 ans, la célèbre marketplace AliExpress ouvre les vannes à réductions. Au menu : les derniers Airpods 3, une tablette Xiaomi Mi Pad 5 ou encore pléthore d’aspirateurs robots à prix réduit. Le Xiaomi Pad 5 passe ainsi sous la barre des 270 euros, et les Airpods 3 voient leur prix chuter à 159 euros. Et c’est loin d’être les seuls produits en promotions.

Douze ans déjà qu’AliExpress propose une quantité substantielle de produits tech à petit prix pour le plus grand bonheur des amateurs de bons plans. Et pour son anniversaire, le géant chinois propose un très large panel de promotions, via des codes promo et des coupons vendeurs. De quoi faire de belles économies et s’offrir des produits premium comme des AirPods 3 à 149 euros, un Xiaomi Mi 12 à 489 euros ou encore un Mi Pad 5 à seulement 286,92 euros.

En ce moment, les offres les plus intéressantes sur AliExpress sont :

Les Apple Airpods 3 sont à 159 euros grâce au code SDFRP03

Le Xiaomi 12 est à 489 euros grâce au code SDFRP019

La tablette Mi Pad 5 est à 286,92 euros grâce au code SDFRP001

Le Poco X4 Pro 5G est à 239 euros grâce au code SDFRP001

Le Dreame V12 est à 281,05 euros, grâce au code 328FR45

Par ailleurs, tous les autres produits en promotions sont disponibles sur la page dédiée à l’anniversaire AliExpress.

Airpods 3 : les meilleurs écouteurs d’Apple sont à 159 euros

Testés par la rédaction de Frandroid, les Apple Airpods 3 ont obtenu la très bonne note de 8/10, et pour cause. Côté design, ils sont élégants, bien pensés, et ils épousent parfaitement la forme de l’oreille. Côté performances, le maître-mot est : adaptabilité.

Le suivi spatial épouse les mouvements de la tête pour que le son reste uniforme, l’égalisation adaptative assure une répartition sans accroc de la musique en fonction de la forme du pavillon auditif. Ils offrent enfin une certification IPX4 contre les éclaboussures et la poussière, ainsi qu’une autonomie pouvant aller jusqu’à 30 heures avec la recharge via le boîtier.

Le Xiaomi Mi 12 passe à 489 euros le jour de sa sortie

Nouveau smartphone haut de gamme du constructeur chinois, le Xiaomi Mi 12 offre ce qu’un flagship peut donner de meilleur :

le Snapdragon 8 gen 1 (soit le meilleur processeur actuellement sur le marché),

un écran AMOLED 120 Hz de 6,28 pouces pour profiter d’une fluidité hors pair,

une configuration minimale de 8+128 Go (mais elle peut monter jusqu’à 12+256 Go de stockage), pour naviguer toujours plus vite et stocker toujours plus de fichiers,

un triple module photo 50+13+5 mégapixels ultra performant avec modes créatifs comme Xiaomi Profocus, clone photos ou mode rafale temporisé

une batterie de 4500 mAh ainsi que la charge filaire 67W (et la charge sans fil à 50W) pour ne jamais manquer d’autonomie

Le tout pour un prix de 489 euros, grâce au coupon SDFRP019 qui vous permettra d’économiser 60 euros. Que demander de plus ?

Le Mi Pad 5 : une tablette ultra performante à moins de 290 euros

S’offrir une tablette haut de gamme pour un tarif inférieur à 300 euros, c’est la promesse faite par cette tablette signée Xiaomi.

La Mi Pad 5 offre en effet de très belles qualités techniques, le tout dans une enveloppe esthétiquement très réussie. Son bel écran WQHD 120 Hz de 11 pouces offre non seulement une gamme colorimétrique extrêmement complète (espace DCPI-3), mais en plus elle garantit une sensation d’immersion totale avec des bords très discrets.

Équipée d’un processeur Snapdragon 860, la Mi Pad 5 assure vitesse et fluidité. Avec en sus, une très bonne batterie de 8720 mAh, vous pourrez sans souci naviguer confortablement sur internet, regarder vos vidéos ou jouer pendant a minima 10h d’affilée. La configuration vous permettra quant à elle de profiter d’un stockage massif et d’une RAM puissante : le Mi Pad 5 vient en effet équipé au choix de 6 Go+128 Go ou 6 Go+256 Go.

Grâce au code SDFRP001, vous pourrez faire une économie de 45 euros et faire ainsi passer le prix de cette tablette de 331,92 euros à 286.92 euros.

Le Poco X4 Pro 5G : cet excellent rapport qualité/prix baisse à 239 euros

Situé dans la fourchette de l’entrée/milieu de gamme, le Poco X4 Pro 5G fraîchement annoncé, est déjà à un prix prohibitif. Pour la modeste somme de 239 euros, après application du code SDFRP005, vous pourrez profiter d’une fiche technique très acceptable :

un bel écran AMOLED FHD+ 6,7 pouces,

le processeur Snapdragon 695

une batterie de 5000 mAh, accompagné d’une charge rapide de 67W

un triple capteur 108+8+2 mégapixels

la compatibilité avec le réseau 5G.

En somme, le Poco X4 Pro 5G offre une fiche technique solide, et propose des caractéristiques habituellement retrouvées sur des smartphones vendus plus chers. Une belle opportunité de s’offrir ce bon smartphone à un prix raisonnable. Le Poco X4 Pro 5G est en effet au prix de 239 euros sur AliExpress grâce au code promotionnel SDFRP001

Dreame V12 : L’aspirateur balai au juste prix

Le printemps revient et avec lui, la traditionnelle corvée du grand ménage saisonnier. C’est donc le meilleur moment pour vous rééquiper à petit prix et nettoyer votre logement du sol au plafond. L’aspiration puissante de 150 000 tours par minute permet d’aspirer tous les poils, poussières et saletés accumulés pendant l’hiver. Le tout avec une autonomie de 90 minutes, de quoi tout faire briller.

De plus, le Dreame V12 est équipé d’un écran LCD à la lecture très claire qui permet de visualiser le pourcentage restant de batterie, l’état du filtre et la puissance d’aspiration sélectionnée.

Livré avec de nombreux accessoires (brosses de toutes les tailles et tête longue, anti-acariens), il bénéficie enfin d’une option de réduction du bruit, bien utile pour un petit ménage post soirée de week-end.

Le Dreame V12 est au prix de 281,05 euros, grâce au code 328FR45, ce qui correspond à une réduction de 45 euros.

Peut-on encore faire baisser le prix des produits AliExpress ?

En complément des codes de réduction, la marketplace propose pléthore de coupons vendeurs, disponibles sur le site. Pour vous les procurer, toutes les informations sont disponibles dans cet article. L’occasion de baisser encore la facture et de bénéficier de promotions encore plus intéressantes. Mais ne trainez pas, l’anniversaire AliExpress ne dure que jusqu’au 2 avril.