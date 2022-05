Vous pourrez bientôt changer la batterie de votre scooter électrique en un clin d’œil

La marque de scooters électriques Kymco s'apprête à déployer ses premières stations d'échange de batteries, d'abord en Italie puis dans le reste de l'Europe.

Comme les voitures, les scooters électriques se démocratisent de plus en plus depuis quelques années. De nombreuses marques s’y mettent, telles que BMW, avec son CE 04 ou encore Vespa, qui a lancé en 2019 son Electtrica, dotée d’un petit moteur zéro-émission. Une tendance qui s’accélère d’ailleurs de plus en plus, alors que les deux-roues sont également concernés par les ZFE dans les grandes agglomérations françaises.

Pas étonnant que les constructeurs se tournent donc vers l’électrique, à l’image du Taïwainais Kymco, qui avait annoncé en décembre dernier le lancement de six modèles branchés. Leur particularité ? Ils seront tous dotés d’une technologie de batteries échangeables baptisée Ionex. Une innovation présentée en 2018 à l’occasion du Tokyo Motorcycle Show, qui ne devrait plus tarder à être accessible aux clients.

Un premier test en Italie

Déjà présenté il y a plusieurs années, ce système innovant s’apprête donc à faire son arrivée en Europe, d’abord en Italie, puis sans aucun doute sur le reste du continent. Une nouvelle étape dans le développement de la marque asiatique sur le territoire alors qu’elle commercialise plusieurs modèles zéro-émission en France, tels que l’Agility EV ainsi que sa version Carry, adaptée au transport de marchandises pour les professionnels.

Très proche du système proposé par son principal rival, Gogoro, celui de Kymco prend la forme d’un grand boitier composé de plusieurs cases, accueillant chacune une batterie. Lorsqu’un usager arrivera à court d’autonomie électrique, il lui suffira alors simplement de retirer celle de son scooter et d’en prendre une nouvelle, qui sera alors entièrement rechargée. Celle qu’il aura laissée sera quant à elle à nouveau remplie et servira pour un autre usager.

Une solution avantageuse

Comme le précisent nos confrères d’Electrek, les batteries interchangeables pourront également être rechargées sur une prise standard, à la maison. Néanmoins, les stations d’échange s’avèrent très pratiques pour les usagers n’ayant pas de place ou étant souvent en déplacement. Par ailleurs, tous les modèles de la gamme sont compatibles avec cette solution innovante, qui devrait se déployer dans toute l’Europe sous peu.

Selon le catalogue français de Kymco, les batteries équipant les scooters électriques de la marque permettent de parcourir environ 35 kilomètres en une seule charge et ne pèsent que cinq kilos. Dotées d’une poignée, elles sont alors très simples à transporter avec une seule main.

