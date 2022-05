Vous vivez dans une région froide ? Alors le Toyota bZ4X n’est peut-être pas fait pour vous

Dans un communiqué, Toyota annonce que son nouveau bZ4X électrique pourrait ne pas pouvoir être rechargé lorsque les températures sont trop basses.

Recharger une voiture électrique, ce n’est parfois la partie la plus amusante, notamment sur autoroutes. C’est notamment le cas lorsqu’il faut vous brancher à une borne publique, lorsqu’il fait froid ou qu’il pleut. Dans le premier cas, le temps de charge a en plusa tendance à s’allonger très nettement. En effet, pour que la recharge soit optimale et la plus rapide possible, la batterie doit être à une certaine température.

Si ce n’est pas le cas, il faudra alors plus de temps pour que celle-ci soit remplie. Sans parler du fait que l’autonomie en prend un coup lorsqu’il fait vraiment très froid . Autant dire que l’hiver n’est pas vraiment l’ami des voitures électriques, et aucune marque n’est épargnée par le problème. Néanmoins, il semblerait que ce soit particulièrement le cas du côté de chez Toyota.

Pas de charge à très basse température

Dans un communiqué promouvant le nouveau bZ4X, la branche américaine de la marque japonaise évoque les différentes possibilités concernant la recharge. Mais à la fin, elle donne quelques précisions de taille, puisqu’elle affirme que le temps de charge du SUV électrique peut s’allonger de façon significative sous la barre des 10°. Jusque-là, rien d’anormal, puisque c’est le cas chez beaucoup de constructeurs.

Ce qui est plus embêtant, c’est qu’il est possible que le véhicule ne puisse pas être rechargé lorsqu’il fait -20° ou moins. Par ailleurs, le communiqué souligne que brancher plus de deux fois par jour le SUV sur une borne rapide « peut affecter négativement le temps de charge« . Ce problème concernerait alors uniquement les versions dotées d’une transmission intégrale.

Un lancement prématuré ?

Pour l’heure, Toyota n’a pas donné d’explications à cet étonnant problème, qui risque de beaucoup compliquer la vie des clients vivant dans des régions très froides, qui ont généralement justement besoin d’un modèle à quatre roues motrices. Cependant, nos confrères d’Automobile Propre semblent avoir une idée dela cause de ce souci. En effet, les déclinaisons traction et AWD ne sont pas dotées de la même batterie, issue de deux fournisseurs différents.

Tout porte donc à croire que celle de la version 4X4 serait défectueuse, mais que Panasonic, qui la fournit, n’aurait pas résolu le problème avant le lancement commercial. Sans doute que l’équipementier a été pressé par la firme japonaise, contrainte de sortir rapidement son SUV électrique, notamment pour répondre aux exigences gouvernementales. Mais la marque n’est pas la seule, puisque c’est également le cas de beaucoup d’autres, dont Volkswagen ou Fiat.

