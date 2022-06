Matelas, oreillers et sommiers : Emma lance des promos sur son écosystème de literie

C’est le bon moment pour repenser entièrement sa literie. Le matelas Hybride d’Emma, élu "meilleur choix" selon l’UFC-Que Choisir, est en promo pendant les soldes. Et ce n’est pas le seul produit du fabricant à profiter d’un prix bas.

Changer de matelas ou de sommier coûte cher. Surtout si l’on se tourne vers des produits de qualité afin, par exemple, d’en finir avec les problèmes de dos que peut amener un matelas vieillot ou bas de gamme. Avec l’approche des vacances, on se dit que ce n’est pas le bon moment de craquer pour une nouvelle literie.

Pourtant, la période est idéale. Les soldes estivales ont démarré, notamment chez Emma qui propose ses meilleurs matelas, cadres de lit, draps ou oreillers à des tarifs réduits. Même la star de son catalogue, le matelas Hybride profite d’une grosse réduction puisqu’il tombe à 649 euros au lieu de 999 euros dans sa version 140 x 190 cm.

Qu’est-ce qu’un matelas hybride ?

Contrairement à un matelas classique qui n’est composé que d’un seul matériau, le matelas d’Emma compile deux technologies différentes : la mousse et les ressorts. Voilà pourquoi on dit que ce matelas est hybride.

Dans le cas du matelas Hybride d’Emma, il compile ainsi 5 couches différentes, à savoir :

une housse Ultra-Dry responsable de la régulation de la température ;

de la mousse Airgocell pour le confort et l’évacuation de la chaleur ;

de la mousse à mémoire de forme ;

522 ressorts ensachés AeroFlex pour la ventilation et le maintien ;

de la mousse HRX qui amortit les mouvements.

Une combinaison d’éléments qui permettent au matelas Hybride d’Emma de se démarquer.

Un matelas récompensé

Preuve, s’il en faut, de l’excellente qualité de ce matelas : il reçoit depuis plusieurs années déjà le titre de « meilleur choix » selon l’UFC-Que choisir.

Il faut dire que ce matelas ne manque pas d’atouts. Il assure un excellent maintien de votre colonne vertébrale, ce qui vous évite les problèmes de dos au réveil. De plus, il est capable d’amortir les mouvements, afin de ne pas déranger votre partenaire lors d’une nuit agitée.

Sans oublier une bonne gestion de la chaleur, pour ne pas cuire lors des nuits estivales. L’air circule à l’intérieur et garantit une bonne ventilation. La housse supérieure est également détachable et lavable.

Plutôt que par de longs discours, Emma veut vous convaincre en vous proposant d’essayer le produit pendant 100 nuits. Si à l’issue de ce délai, vous n’êtes pas convaincu, le fabricant reprend gratuitement votre matelas (livraison comprise) et vous rembourse sous 14 jours.

La nouvelle force du matelas Hybride Emma est son prix. Durant les soldes, Emma applique 35 % de réduction sur toutes les dimensions de son matelas Hybride (de 80 x 200 cm à 200 x 200 cm). Il est ainsi possible de profiter d’un matelas 140 x 190 cm pour 649 euros au lieu de 999 euros.

Les autres bonnes affaires d’Emma

Le fabricant ne se contente pas de solder son matelas Hybride : c’est tout son écosystème de literie qui est en promotion.

Cela signifie que vous pouvez craquer pour un sommier, du linge de lit ou de simples oreillers sans faire disparaître toutes vos économies. On vous dresse la liste des meilleures affaires à réaliser.

Le sommier Select d’Emma à -29 %

Pour profiter d’un bon lit, le sommier est tout aussi important que le matelas. Bonne nouvelle ! Emma propose son sommier Select avec 29 % de réduction pendant les soldes.

Vous pouvez personnaliser la couleur du cadre et de la tête de lit, ainsi que les pieds, pour qu’il se marie idéalement avec la décoration de votre chambre.

Là encore, toutes les tailles sont en promotions. Le sommier Select 140 x 190 cm passe ainsi à 390 euros au lieu de 549 euros.

L’oreiller Original à -29 %

Vous avez le matelas, vous avez le sommier, il est temps de passer à l’oreiller. De tous les oreillers proposés par Emma, l’Original est le plus intéressant. Déjà parce qu’il s’agit du coussin le plus vendu par le fabricant en France. Mais il est aussi celui qui profite de la plus belle réduction puisqu’il jouit d’une baisse de prix de 29 %.

Il s’agit surtout d’un oreiller bien pensé. Il se compose de trois couches de mousses, qu’il est possible de retirer indépendamment les unes des autres pour régler la hauteur. Que vous dormiez sur le ventre, le dos ou le côté, vous pourrez toujours profiter d’un bon soutien des cervicales.

L’oreiller Original, dont la housse est lavable facilement, est désormais vendu à 48,99 euros contre 69 euros habituellement.

Le linge de lit à -35 %

Pour habiller tout ce beau monde, Emma n’a pas oublié le linge de lit. Et le fabricant vous laisse le choix puisqu’il propose des draps en coton ou en percale de coton. Ce dernier tissu est gage d’une bonne qualité tant il est répandu dans le monde de l’hôtellerie.

Quel que soit le tissu choisi, de nombreuses couleurs s’offrent à vous. On déniche ainsi du rose poudré, du gris perle, du blanc, du beige sable ou du vert d’eau.

Dans tous les cas, la promotion est la même : -35 %. Concrètement, votre parure sable 100 % percale de coton comprenant deux taies d’oreillers (65 x 65 cm) un drap housse (140 x 190 cm) et une housse de couette (140 x 200 cm) tombe à 105 euros au lieu de 161 euros.