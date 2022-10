Voici les enceintes sans fil Polaroid P2 et P3, surprenantes avec leur allure vintage

Après avoir brillé pendant des décennies avec ses appareils photo instantanés, Polaroid se lance dans le marché de l'audio. L’entreprise vient de dévoiler ses enceintes portables Polaroid P2 et P3 hautes en couleurs.

Avec leur look vintage, les enceintes nomades Polaroid P2 et P3 sont un clin d’œil à l’activité principale de Polaroid, la photographie. Proposées en une série de couleurs pétillantes, avec des coloris bleu, gris, rouge, jaune et noir, elles sont respectivement disponibles aux prix de 129,99 euros et 189,99 euros depuis quelques jours.

Pour ses premiers modèles d’enceintes Polaroid P2 et P3, la marque américaine a opté pour la facilité d’utilisation et la légèreté.

Ces deux enceintes sans fil conviennent aussi bien à un usage domestique que nomade. Grâce à leur poids modéré, respectivement sous la barre des 0,7 et 1,5 kg, les enceintes Polaroid P2 et P3 peuvent par exemple accompagner une pause dans son jardin ou dans un parc, tout comme une promenade à vélo.

Entrant sur un marché déjà vaste, Polaroid a cherché à se démarquer en misant avant tout sur le design de ses enceintes sans fil. Un look des plus vintage agrémenté de couleurs vives et intenses pour apporter une touche Pop à son intérieur. Compactes et dotées respectivement d’une dragonne et d’une poignée, les enceintes Polaroid P2 et P3 peuvent facilement être déplacées d’une pièce à l’autre au rythme des envies de l’utilisateur.

Enceinte Polaroid P2 : l’atout compacité

Avec son enceinte Polaroid P2, l’entreprise américaine s’est particulièrement concentrée sur le caractère portatif de son enceinte sans fil. À ce titre, elle ne mesure que 22 × 9 × 5 cm, pour un poids plume de 660 grammes.

Pour la transporter plus facilement, l’enceinte Polaroid P2 est livrée avec une dragonne. Elle s’attache alors au poignet, à la ceinture ou encore à un sac à dos lors de virées à l’extérieur. Ce cordon rétractable sait également se faire discret lorsque l’enceinte retrouve sa place à domicile.

L’enceinte Polaroid P2 propulse le son à une puissance maximale de 20 Watts. Le constructeur permet par ailleurs de coupler deux enceintes afin d’obtenir un son stéréo et un volume accru.

Cette nouvelle enceinte Bluetooth est annoncée avec une autonomie de 15 heures en lecture audio. Elle est permise par une batterie de 2500 mAh, compatible avec une charge en USB Type-C. Polaroid a par ailleurs intégré un petit écran LED pour vérifier l’autonomie de la batterie.

Enceinte Polaroid P3 : le vintage par excellence

Le design de l’enceinte Polaroid P3 est encore plus racé que celui de la P2. Il rappelle les conceptions « boombox » des années 80 avec ses deux grands haut-parleurs colorés et surtout sa poignée en métal poli placée sur la partie supérieure de l’enceinte. De quoi se mouvoir en musique et avec style.

Si la marque américaine a repris le design des bonnes vieilles enceintes des années 80 pour son enceinte Polaroid P3, l’entreprise a tout de même pris le temps d’alléger son enceinte portable. Celle-ci s’avère relativement légère et compacte puisqu’elle mesure 30 × 14 × 7 cm pour un poids de 1,48 kilo.

Comme l’enceinte Polaroid P2, l’enceinte Polaroid P3 accueille en son centre un écran LED, entouré de deux haut-parleurs chargés de délivrer le son jusqu’à 35 Watts. Pour un son stéréo ou pour que la musique soit plus intense, l’enceinte Polaroid P3 peut, elle aussi, être associée à une seconde enceinte de la marque.

Équipée d’une large batterie de 4000 mAh, elle affiche, comme la P2, en moyenne 15 heures d’autonomie. De quoi tenir toute la journée ou toute la nuit avec une charge complète.

Polaroid Music : une app pour personnaliser son enceinte

Les enceintes Polaroid P2 et P3 n’arrivent pas seules. Elles sont accompagnées d’une application compagnon, baptisée Polaroid Music, disponible sur Android, ainsi que sur iOS.

Après appairage, elle permet notamment de paramétrer les boutons des enceintes afin de changer de musique, de sélectionner ses playlists favorites, ou encore de lancer une radio en ligne sans avoir à sortir son smartphone.

De plus, l’application met à disposition 5 stations de radio en ligne, gratuites et dépourvues de publicité. Des styles musicaux variés sont alors proposés, tels que le R&B, l’électro, le rock, la pop, ou encore le jazz.

Pour ses premières enceintes sas fil, l’entreprise américaine mise donc sur la simplicité et la souplesse d’utilisation. Les enceintes Polaroid P2 et P3 sont disponibles sur le site de la marque en plusieurs coloris aux prix respectifs de 129,99 euros et 189,99 euros.