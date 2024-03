Ces écouteurs sans fil profitent d’une conception unique qui n’occupe pas votre conduit auditif

À mi-chemin entre des boucles d'oreilles et des écouteurs, les Huawei FreeClip sont des produits uniques sur le marché. De quoi profiter de longues sessions musicales, sans se couper du monde extérieur et avec un excellent confort de port.

Les écouteurs true wireless sont des accessoires audio compacts et pratiques, mais encore faut-il pouvoir les porter de longues heures sans irritations. Certains utilisateurs ont le pavillon de l’oreille sensible. Reste alors la solution du casque audio pour libérer ses conduits auditifs, mais celle-ci est bien plus encombrante.

Avec ses FreeClip, Huawei propose une toute nouvelle alternative, aussi pratique qu'originale. Les écouteurs de la marque se posent en effet à la surface de l'oreille, et sont capables de restituer un son clair et profond sans entrer totalement dans l'oreille.

Un design détonnant et unique

S’il y a bien quelque chose qui différencie les Huawei FreeClip des autres écouteurs, c’est leur design. Avec leur forme arquée, les Huawei FreeClip se placent à mi-chemin entre l’hélix et le lobule pour épouser la forme de l’oreille et trouver le meilleur point d’accroche. Pour arriver à ce niveau d’ergonomie, le constructeur a mené des recherches en interne sur un échantillon de 10 000 oreilles.

Et le résultat est là. Les Huawei FreeClip profitent d’un confort de port rarement égalé avec des écouteurs sans fils. Non seulement leur stabilité sur l’oreille est excellente, mais leur conception n’irrite pas le conduit auditif. Ils peuvent donc être portés de longues heures sans aucune gêne.

Outre le confort, ce format unique sur le marché apporte un avantage non négligeable : ces écouteurs ne vous isolent pas totalement du reste du monde. Un argument de poids si vous utilisez vos écouteurs dans des environnements urbains nécessitant toute votre attention, que ce soit pour un usage quotidien ou sportif. Et si vous êtes du genre à vous demander si tel écouteur se place à gauche ou à droite, les Huawei FreeClip résolvent ce dilemme puisqu’ils sont entièrement interchangeables.

L’esthétique unique des Huawei FreeClip en fait un accessoire au style novateur qui devrait plaire à bon nombre de mélomanes. Et, soyons honnêtes, les chances de confondre vos écouteurs avec ceux de votre voisin de bureau sont quasi inexistantes.

Une conception minutieuse

Pour assurer la diffusion d’un son de qualité non parasité par les bruits extérieurs, les FreeClip bénéficient du savoir-faire de Huawei en la matière. En effet, le constructeur a soigné la conception de ses écouteurs, à commencer par l’arceau. Avec le design “C-Bridge”, Huawei permet à ses écouteurs de conjuguer solidité et souplesse. L’arceau reste flexible pour épouser la forme de l’oreille tout en garantissant aux écouteurs de résister aux tracas de la vie. Cette souplesse est notamment due à l’alliage de nickel et de titane qui compose ce connecteur.

La partie arrière, appelée comfort bean (à cause de sa forme de haricot) regroupe quasiment toute l’électronique comme le récepteur Bluetooth et le DAC. Et sur ce point, Huawei n’a pas fait les choses à moitié puisque la connexion Bluetooth est extrêmement fiable. Les risques de déconnexion intempestive sont presque inexistants. Un atout d’autant plus appréciable que les Huawei FreeClip bénéficient du Bluetooth multipoint et peuvent ainsi se connecter de manière fluide à deux appareils simultanément.

La partie avant quant à elle a été nommée accoustic ball (pour sa forme ronde) et regroupe très logiquement les éléments de diffusion du son comme le transducteur dynamique.

Pour obtenir un produit au design aussi soigné, les ingénieurs de Huawei ont travaillé pendant trois ans afin d’obtenir la meilleure ergonomie possible.

Bonne nouvelle pour les mélomanes, les Huawei FreeClip profitent d’une compatibilité avec la majorité des codecs audio comme le SBC, AAC, L2HC ou le LC3.

Les FreeClip de Huawei sont par ailleurs certifiés IP54, ce qui signifie qu’ils résistent à la poussière et aux projections d’eau. Ils sont donc parfaitement adaptés à la vie quotidienne comme aux sessions sportives.

De l’autonomie plus qu’il n’en faut

Autre atout majeur de ces écouteurs true wireless : leur batterie. Avec pas moins de huit heures d’autonomie, les écouteurs peuvent tenir jusqu’à 36 heures avec le boitier de recharge. Et si vous tombez en panne en plein milieu de votre playlist, 10 minutes de charge suffisent pour retrouver environ trois heures d’écoute.

Pour une recharge complète, comptez 40 minutes pour les écouteurs dans le boitier, et approximativement une heure pour le boitier si sa batterie est déchargée.

Des écouteurs adaptés à de nombreux usages

Aussi bien adaptés à l'activité sportive qu'à un environnement de travail, les Huawei FreeClip sont des écouteurs polyvalents pouvant être portés sur de longues périodes et avec style.