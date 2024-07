Cette entreprise devance Elon Musk et réussit à contrôler l’Apple Vision Pro par la pensée

Synchron, une entreprise concurrente de Neuralink, a réussi à contrôler l’Apple Vision Pro par la pensée.

Synchron est une entreprise spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur (BCI. Elle a annoncé ce 30 juillet avoir réussi à utiliser le casque de réalité mixte d’Apple par la pensée.

Une expérimentation réussie

Il existe plusieurs manières de contrôler son Apple Vision Pro dont une interface basée sur le suivi du regard et certains gestes de mains. De quoi permettre aux personnes atteintes de handicap physique d’utiliser le dispositif d’Apple.

Synchron est une entreprise qui construit une interface cerveau-ordinateur (BCI), permettant à des patients d’utiliser des smartphones ou des ordinateurs avec leur esprit comme peut le proposer Neuralink, la société fondée par Elon Musk.

Aujourd’hui, la société prend de l’avance sur l’ensemble de ses concurrents, même celui du milliardaire sulfureux, et réussi au terme d’une expérimentation à être la première à pouvoir utiliser le dispositif d’Apple de cette manière chez des patients.

Le PDG de Synchron, Thomas Oxley a expliqué à CNBC que le dispositif d’Apple a été choisi pour l’accessibilité de sa plate-forme. Il a déclaré que l’entreprise travaillerait dans un second temps pour se connecter à d’autres casques, mais pour le moment les efforts se concentrent sur l’Apple Vision Pro.

« Je pense que BCI est très bien placé pour ajouter une valeur énorme en tant qu’intégration synergique dans l’écosystème Apple », Thomas Oxley à CNBC.

Une procédure simple

La prouesse de Synchron est d’avoir une procédure peu invasive pour insérer son BCI. En effet, le BCI est inséré dans la jugulaire du patient. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une chirurgie cérébrale ouverte. Le dispositif se loge au niveau du cortex moteur du cerveau via la circulation sanguine. Le dispositif est connecté à une antenne placée sous la peau de la poitrine. L’antenne collecte des données brut du cerveau et les envoie ensuite aux appareils.

Pour le moment, Synchron a réalisé cette implantation chez six patients aux États-Unis et quatre en Australie. Avant d’aller plus loin dans la commercialisation, l’entreprise attend l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis.