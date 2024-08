TikTok va vous donner plus de contrôle sur vos « Pour toi »

TikTok met en place une option permettant de personnaliser un peu plus sa page des « Pour toi ». De quoi redonner du contrôle sur vos sessions de visionnage.

TikTok sur un iPhone, pour illustration. // Source : Pixabay

L’un des atouts de TikTok est sans nul doute son algorithme capable de vous montrer du contenu pouvant vous plaire, et ce, de manière précise. Aujourd’hui, l’entreprise annonce mettre en place une option en test aux États-Unis pour vous permettre de préciser davantage votre flux.

Reprendre la main

Les utilisateurs devraient bientôt pouvoir indiquer les sujets qu’ils souhaitent voir plus ou moins mis en avant à l’aide de curseurs. Pour ça, vous devrez vous rendre (quand l’option sera accessible) dans les options du côté de « Préférences de contenus → Gérer les sujets ».

Gérer le contenu de votre page « Pour toi » sur TikTok // Source : TikTok

Par défaut, vous tomberez sur différents sujets comme les arts créatifs, la politique, la danse, les voyages, l’humour, la beauté ou encore la nourriture avec un curseur placé au niveau intermédiaire. Libre à vous d’ajuster vos paramètres. L’information, donnée par TechCrunch, précise que ces ajustements n’auront pas d’incidence sur vos abonnements et que cette personnalisation ne sera pas instantanée.

Affiner plutôt que réinitialiser

Tiktok possède un puissant algorithme de recommandation, souvent comparé à une boîte noire. Après vous avoir ciblé, il semblait difficile de s’extraire des contenus proposés.

Tiktok avait alors proposé une solution sur son site internet vous proposant ni plus ni moins que de réinitialiser votre flux et de recommencer tel un nouvel utilisateur. Avec cette nouvelle option, vous devriez pouvoir mieux cibler le contenu que la plateforme pourra vous proposer.

Avec cette option, l’application continue d’être de plus en plus efficace. En nous ciblant de manière aussi précise, il peut être difficile pour certains de sortir de la plateforme et y passer plus de temps que nécessaire. Une préoccupation partagée par la commission européenne qui étudie l’impact de la plateforme sur la santé mentale et physique des mineurs.

