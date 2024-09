Pourquoi Xavier Niel, le patron de Free, rejoint la direction de TikTok

Le célèbre réseau social TikTok voit arriver au sein des membres de son conseil d’administration le Français Xavier Niel, patron de Free. Une arrivée qui pourrait tempérer les ardeurs de l’Union européenne quant à la volonté de bannir l’application.

Xavier Niel, le 07 juillet 2020 au lancement de la Freebox Pop // Source : Frandroid

Selon un article publié par Numerama, on apprend que Xavier Niel rejoint le conseil d’administration de ByteDance, l’entreprise mère du réseau social TikTok. Une arrivée au conseil alors que l’application est visée par de multiples risques de bannissement.

Un nouvel investissement

Si l’on connaît Xavier Niel en France essentiellement comme étant le cofondateur de Free, l’homme d’affaires démultiplie les activités et les investissements. Cela fait bientôt 10 ans qu’il a lancé les écoles 42 destinées à former des développeurs avec une formation gratuite et diplômante. Plus récemment, on le retrouve dans le milieu de l’intelligence artificielle avec Kyutai qui se voit rivaliser avec d’autres chatbots comme ChatGPT. Xavier Niel est un investisseur, qui aime la technologie. Un portefeuille de qualité qui aura certainement su convaincre les autres membres du conseil.

Xavier Niel fera office de figure européenne et remplacera Philippe Laffont, fondateur de Coatue Management, une société de gestion d’investissements. Il rejoindra ainsi Rubo Liang président du conseil d’administration et co-fondateur de ByteDance.

Si cette annonce à de quoi surprendre, elle reste un choix extrêmement stratégique pour l’entreprise.

Rassurer l’Europe

L’application est en effet visée par différentes institutions de régulation européennes et américaines. Ce nouveau réseau social a eu une croissance fulgurante depuis son lancement et s’impose massivement au sein de ses pairs. Une première interrogation ayant été soulevée concernait les données privées de ses utilisateurs. Malgré un service basé à Singapour, la crainte de voir les données aspirées par le gouvernement chinois persiste. Une inquiétude partagée par l’Union européenne qui indique également vouloir protéger les données des utilisateurs mineurs.

L’arrivée de Xavier Niel au sein du conseil d’administration pourrait marquer la volonté d’une interaction plus forte avec l’Europe et peut-être apaiser les tensions existantes. En attendant, le patron se prépare pour monter sur la scène de l’Olympia le 18 septembre pour donner une présentation sur « comment devenir milliardaire ? ».

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.