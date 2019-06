Fondée par l’entrepreneur français Xavier Niel, l’Ecole 42 va entrer dans une nouvelle dimension d’ici l’année 2020 : neuf nouveaux campus sortiront de terre en Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe.

Ouvert en 2013, le campus parisien de l’Ecole 42 en appelait à d’autres. L’établissement de programmation informatique lancé par le fondateur d’Iliad-Free, en la personne de Xavier Niel, s’est surtout distingué par ses méthodes d’enseignement à l’époque novatrices, car basées sur l’apprentissage Peer-to-Peer où la formation participative sans cours ni professeur était de mise.

Quand l’Ecole 42 s’internationalise un peu plus

Gratuite, ouverte à tous et reconnue par l’Etat, l’Ecole 42 dispose tout de même de son propre processus de sélection : jeux de logique, psychotechnique et travail sur la mémoire constituent les premiers tests, suivis d’une immersion de quatre semaines visant à tester l’aptitude, la motivation, l’endurance et la résistance physique des candidats pour le développement informatique.

Une méthode qui semble plaire au regard du nombre d’étudiants formés chaque année en France (Paris et Lyon) et aux Etats-Unis (Fremont, en Californie) : 5000. Mais désormais, l’Ecole 42 accueillera des développeurs en devenir issus du monde entier, comme nous l’apprend un communiqué de presse publié le 18 juin 2019. Car l’institution compte ouvrir onze nouveaux campus d’ici 2020, dans neuf pays différents, sous la marque « 42 Network ».

Un nouveau site en France

L’Hexagone se dote ainsi d’un nouveau site à Angoulême, quand l’Espagne en ouvrira un à Madrid. Au Brésil, Rio de Janeiro et Sao Paulo ont été sélectionnés, au même titre que Novossibirsk et Kazan en Russie. Sans oublier Jakarta (Indonésie), Yerevan (Arménie), Tokyo (Japon), Bogota (Colombie) et Québec (Canada). Un moyen pour Xavier Niel d’étendre sa marque et d’internationaliser son enseignement auprès de cultures éducatives différentes.