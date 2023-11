Face à Google, Adobe et OpenAI, Xavier Niel lance un laboratoire français sur l’IA

Xavier Niel, Eric Schmidt et Rodolphe Saadé ont lancé Kyutai, un laboratoire open source français autour de l'intelligence artificielle.

C’est une tendance de fond dans les domaines de nouvelles technologies depuis maintenant plus d’un an. L’IA générationnelle à la sauce ChatGPT et Midjourney permet désormais aux utilisateurs de générer directement du texte, des images ou même de suivre des recettes de cuisine ou des plans d’entraînement.

C’est bien simple, la plupart des grands acteurs des nouvelles technologies ont annoncé, en 2023, des nouveautés en ce sens. C’est bien évidemment le cas de Google avec Bard, mais également de Microsoft avec Copilot, d’Adobe avec Firefly et, bien évidemment, d’OpenAI, pionnier du secteur, avec ChatGPT et Dall-E. En France, peu de solutions existent et, si beaucoup de chercheurs sont spécialisés dans l’intelligence artificielle, ils ont tendance à partir travailler vers des entreprises américaines pour développer les IA génératives des géants du secteur.

C’est face à ce constat que Xavier Niel a annoncé, ce vendredi, le lancement de Kyutai, un laboratoire de recherche français autour de l’intelligence artificielle. Pour ce faire, le patron d’Iliad s’est entouré de deux autres hommes d’affaires : Eric Schmidt, ancien patron de Google, et Rodolphe Saadé, patron du groupe de transport maritime CMA CGM. Comme le rapportent nos collègues de Numerama, Kyutai est déjà soutenu par un investissement massif à hauteur de 300 millions d’euros, chacun des trois cofondateurs ayant apporté sur la table un chèque de 100 millions d’euros.

Kyutai, un laboratoire sur l’IA à but non lucratif

L’idée derrière Kyutai semble particulièrement proche de celle d’OpenAI. En effet, il ne s’agira pas d’une nouvelle entreprise, mais d’une organisation reposant sur la philosophie open source, avec des travaux de recherche qui seront publiés en accès libre pour les internautes souhaitant y contribuer. Cette philosophie devrait également permettre à d’autres entreprises de s’appuyer sur la recherche de Kyutai afin d’utiliser les modèles de langage ou développés par le laboratoire. Durant la présentation en grande pompe à l’incubateur Station-F, ce vendredi, le patron de Scaleway — hébergeur Internet d’Iliad — et le dirigeant de Nvidia ont notamment pris la parole pour vanter l’intérêt de l’IA.

Concrètement, l’idée de Xavier Niel, Eric Schmidt et Rodolphe Saadé est d’inciter les entreprises et les particuliers à investir dans Kyutai pour financer le laboratoire afin que celui-ci soit à même de développer de nouvelles générations d’IA. Surtout, les associés ont fait part de leur volonté de freiner la fuite des cerveaux français vers les États-Unis en proposant un laboratoire d’IA parisien. Reste encore à découvrir les premières avancées de Kyutai dans les mois ou les années à venir.