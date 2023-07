Adobe Firefly : le générateur d’images est enfin disponible en français

Adobe étend la disponibilité de Firefly, son générateur d'images par intelligence artificielle assez bluffant. On peut désormais formuler des requêtes en français dans l'outil et plus seulement en anglais.

Depuis quelques mois, Adobe Firefly est en bêta et va le rester pour le moment. Mais Adobe continue à travailler sur son générateur d’images par intelligence artificielle. Ce mercredi, l’éditeur de Photoshop étend sa disponibilité et surtout le support des langues : Firefly est désormais disponible en français.

Vous pouvez générer des images dans la suite Adobe sans savoir parler anglais

Adobe a annoncé que Firefly prend en charge 103 langues pour la rédaction des requêtes que l’on fait à l’IA. Cela permet à (presque) tous les utilisateurs d’avoir recours à leur langue maternelle pour utiliser l’outil. Plus besoin de maîtriser l’anglais donc, une bonne nouvelle pour son accessibilité.

Le développeur de Firefly indique également que l’interface utilisateur sera disponible dans 20 langues. Parmi elles, on compte le français, l’allemand, le japonais, l’espagnol et le portugais déjà disponibles.

Plus d’un milliard d’images générées avec Firefly

Adobe annonce par la même occasion que plus d’un milliard de contenus ont été créés avec Firefly depuis le lancement de la bêta en mars dernier. Cela comprend des images, mais aussi des effets de texte. L’utilisation de Firefly semble d’ailleurs s’accélérer : un mois après le lancement de l’outil, Adobe revendiquait 70 millions d’images générées.

L’entreprise met en avant son modèle : les images générées peuvent être utilisées à des fins commerciales et les clients ont tous les droits avec elles.

Pour les sociétés clientes, cela permet aussi de réduire les coûts de production selon Adobe. De plus, Firefly a progressivement été intégré dans plusieurs logiciels de la suite Adobe : Photoshop, Express ou encore Illustrator.

