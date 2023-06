Adobe Firefly : l’impressionnante IA ne se limite pas qu’à Photoshop

Adobe lance une bêta publique de son application Express, utilisée pour le design et qui s'inscrit dans la même veine que Canva. Mais pour aller plus loin, elle va intégrer Firefly, l'intelligence artificielle générative d'Adobe, déjà présente dans Photoshop.

Canva a en quelque sorte changé la manière dont on fait du graphisme sur un ordinateur. Par son accessibilité, son modèle freemium et ses fameux templates, l’outil revendique aujourd’hui plus de 100 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Une menace pour Adobe, roi des logiciels de graphismes, qui se doit de réagir face à cette concurrence, d’autant plus que depuis quelques mois, il est possible de générer des images par intelligence artificielle sur Canva. L’équivalent chez Adobe nommé Express, va s’y mettre aussi.

Adobe Firefly débarque en bêta sur Express

Adobe annonce lancer une version bêta d’Adobe Express, son logiciel de design disponible sur ordinateur, smartphone et navigateur. Le principal changement apporté est énorme : l’intégration de Firefly dans l’application. Il s’agit de l’IA générative arrivée il y a quelques semaines dans Photoshop, qui vient s’ajouter à une nouvelle application de la suite Adobe. Cet outil permet « de générer des images et des effets de textes à partir d’un simple prompt pour la création de contenus à destination des réseaux sociaux ».

La différence avec Photoshop, c’est que cette fois-ci, Firefly peut être utilisé directement depuis un navigateur, mais aussi depuis les versions mobiles d’Adobe Express. Pour ces dernières, ce n’est pas le cas au lancement de la bêta, mais ce le sera par la suite. Attention aussi, la version de Firefly dans Express est différente de celle sur Photoshop. On peut supposer que le modèle du premier sera moins puissant que celui du second.

La démonstration que nous a faite Adobe était assez simple : dans un champ de texte, on rédige une description de ce que l’on souhaite générer. Ensuite, Firefly crée quatre visuels avec des propositions différentes et on peut choisir celle qu’on souhaite pour l’ajouter. Firefly permet aussi de faire du text to effects, à savoir du texte à effets. Cela permet de créer des effets sur les titres. Après avoir rempli un champ texte, choisi une police et une épaisseur, on peut écrire une description sur laquelle Firefly se basera pour la génération.

Le point sur lequel Adobe appuie et souhaite séduire les professionnels, c’est sur les droits d’utilisation des images. Les images générées pourront être utilisées à des fins commerciales, ce qui est également le cas de Canva à titre de comparaison. Par ailleurs, Firefly va faire son apparition dans Bard, le chatbot par IA de Google. Les images générées pourront être réutilisées ou modifiées directement dans Express.

Les autres nouveautés d’Adobe Express annoncées : plus de collaborations, plus de compatibilités

À côté de l’intégration de l’IA générative, Adobe Express se voit ajouter de nouveaux templates de création : animations, cadres préconstruits pour les réseaux sociaux, etc. Là encore, Adobe veut renforcer la concurrence avec Canva.

D’un autre côté, Adobe doit aussi conquérir ceux qui sont déjà clients. C’est pour l’entreprise ajoute avoir renforcé la compatibilité entre Express et ses autres logiciels. Par exemple, on peut intégrer un fichier Photoshop dans un fichier Express et les deux sont synchronisés. On peut aussi ouvrir ledit fichier depuis Express, ou encore sauvegarder un fichier Express au format Photoshop. Par ailleurs, Adobe ajoute la compatibilité des fichiers PDF et plus généralement du format Acrobat avec celui d’Express.

Enfin, Express se voit complété avec l’édition en temps réel à plusieurs, pour la collaboration. Adobe indique également qu’il sera plus facile de partager et de commenter les fichiers de l’application. Le tout est en fait géré via le Creative Cloud de l’éditeur, équivalent pour le graphisme à Google Drive ou à OneDrive.

