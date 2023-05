Le futur d’Adobe Photoshop est arrivé : l’IA se met à la création et c’est bluffant

Adobe a dévoilé une version bêta de Photoshop, intégrant une fonctionnalité impressionnante appelée Remplissage génératif, ou Generative Fill, qui autorise des opérations de remplissage guidées par l'intelligence artificielle. Et le résultat est étonnamment convaincant.

Encore de l’intelligence artificielle ! Quelle époque étonnante nous vivons, n’est-ce pas ? Les machines apprennent maintenant à remplacer notre créativité et notre talent. La dernière version de Photoshop Beta a introduit une nouvelle fonctionnalité que l’entreprise américaine appelle « Remplissage génératif ». C’est une innovation qui élimine le besoin d’une intervention humaine. Vous voulez supprimer un(e) ex gênant(e) de cette photo de vacances ? Vous voulez ajouter un peu plus de ciel dans cette photo de montagne ? Firefly, l’AI d’Adobe, est là pour vous aider.

C’est bluffant !

Ce qui est particulièrement fascinant, c’est la façon dont Firefly gère automatiquement la perspective, l’éclairage et le style des images. Comme si l’IA était un artiste accompli qui avait passé des années à étudier les subtilités de l’art de la photographie. Cette fonction Generative Fill se débrouille assez bien, du moins, c’est ce qu’Adobe veut que nous croyions.

Évidemment, l’outil n’est pas parfait. En réalité, il peut parfois produire des résultats assez cocasses, créant des éléments qui n’ont aucun sens. En général, les résultats obtenus semblent néanmoins tout à fait convenables, et il est à noter que pour atteindre un tel niveau de qualité à la main, cela nécessiterait un investissement conséquent en temps.

La fonction Generative Fill de Firefly a été formée sur des millions d’images haute définition provenant d’Adobe Stock. Adobe assure que cela garantit que Firefly ne générera pas de contenu basé sur la propriété intellectuelle d’une autre personne ou d’une autre marque. Bref, ne vous inquiétez pas pour les bavures juridiques.

Le contenu créé par Photoshop est présenté dans des « calques génératifs », qui permettent à l’utilisateur d’expérimenter et de revenir en arrière si nécessaire. D’autre part, Generative Fill a également intégré les « identifiants de contenu » pour déterminer si un contenu a été créé par un humain, généré par l’IA ou modifié par l’IA.

En ce moment, vous ne pouvez pas utiliser les images générées avec la version bêta à des fins commerciales. Cependant, dans la version finale qui sortira au second semestre de l’année 2023, vous pourrez utiliser les images générées à des fins commerciales. Préparez-vous donc à une nouvelle ère de création d’images.

Adobe rattrape son retard

Le monde de l’IA ne s’arrête jamais, et bien sûr, Adobe n’est pas le seul sur le terrain. Des fonctionnalités similaires sont déjà disponibles depuis août de l’année dernière dans le générateur et l’éditeur d’images DALL-E 2 d’OpenAI, et également dans diverses versions bricolées de Stable Diffusion depuis à peu près la même époque. Alors oui, on pourrait dire qu’Adobe est en train de jouer aux rattrapages, intégrant ces fonctionnalités à son produit phare.

Si vous n’avez pas encore souscrit à Creative Cloud, vous pouvez toujours essayer gratuitement Generative Fill sur le site web d’Adobe en vous connectant avec un compte Adobe via un outil web. Bonne nouvelle, Adobe a récemment supprimé la liste d’attente de sa version bêta de Firefly.

