Non, les ondes de votre smartphone ne provoqueraient pas de cancer du cerveau selon l’OMS.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a commandé une étude sur la dangerosité que peuvent représenter les smartphones sur le développement de cancer du cerveau.

Votre smartphone, pourrait-il conduire au développement d’un cancer du cerveau ? L’OMS s’est penchée sur la question face à la démocratisation de cette technologie et a pu conclure qu’il n’y aurait pas de lien avéré.

Une étude internationale

Selon le Washington Post qui relaye l’étude, ce sont onze experts de dix pays qui ont mené une étude comparative sur près de 5 000 études scientifiques publiés entre 1994 et 2022 sur le sujet. Sur ces 5 000 études, 63 ont retenu l’attention des chercheurs qui les ont utilisés pour mener leur analyse finale.

Le groupe de recherche s’est attelée à voir s’il existait un lien entre le cancer du cerveau et l’exposition accrue aux fréquences utilisée par les appareils électroniques sans-fils dont font partie les téléphones portables.

Ils ont constaté que le risque n’augmentait pas même face à un cas d’utilisation prolongée (défini comme étant une période de 10 ans ou plus). Ce risque n’augmenterait pas non plus chez les enfants exposés aux émetteurs radio ou télévision ou encore face aux antennes relais de téléphonie mobile.

Interrogés par le Washington Post, Ken Karipidis, l’un des principaux auteurs de l’étude, a déclaré que « ces résultats sont très rassurants ».

Un état de la recherche

La santé des utilisateurs est au cœur des préoccupations face à la démocratisation aussi massive d’une telle technologie. En 2023, La France avait par exemple interdit la commercialisation de l’iPhone 12 face aux ondes émises par le smartphone qui dépasserait le débit d’absorption spécifique (DAS) autorisé.

Il y a 13 ans, l’OMS classifiait les ondes émises par les smartphones comme pouvant être potentiellement cancérigènes. À l’époque, l’OMS ne disposait que de peu de recherches pour mener ces études. Si des études comme celle-ci sont rassurantes, elle ne dresse cependant qu’un état de la recherche à un instant t. Si le risque de cancer semble écarté, d’autres effets potentiels des ondes continuent de faire l’objet de recherche.

En 2019, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) recommandait aux utilisateurs de maintenir une certaine distance avec son smartphone pour ne pas le laisser près du corps tout au long de la journée.