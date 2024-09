Google Photos améliore spectaculairement son système de recherche grâce à Gemini

Le lancement de Google Gemini au sein de l’application photo de Google se faisait attendre, mais c’est chose faite. Actuellement en phase expérimentale, cette fonctionnalité a été dévoilée lors de la dernière conférence Google I/O.

Annoncée durant la dernière conférence Google I/O, Gemini débarque enfin dans Google Photo… aux États-Unis. L’intelligence artificielle se dévoile sous deux modalités qui devraient faciliter le quotidien de ses utilisateurs avec une recherche plus intuitive.

Une recherche plus naturelle

Si certains prennent le temps d’organiser leurs différentes photos et de les trier en fonction de leurs événements et des années, d’autres se retrouvent avec une galerie sans fin de photos disposées en vrac. Si vous êtes dans ce cas-là, rassurez-vous ! Grâce à Gemini, vous pourrez retrouver plus facilement vos photos non pas via une recherche par mots-clés, mais via un langage naturel. Sur son blog, Google détaille la manière dont vous pourrez effectuer ces recherches : vous pourrez par écrire « ma sœur et moi à la plage » ou encore « Ari en train de peindre dans le jardin » et l’assistant devrait retrouver les photos associées.

Cette recherche améliorée est disponible en anglais pour tous les utilisateurs sur Android et iOS. L’entreprise indique qu’elle s’étendra à d’autres langues au cours des prochaines semaines.

« Ask Photos » oui, mais pas pour tout le monde

La seconde fonctionnalité est plus ambitieuse et se nomme « Ask Photos ». Si elle ressemble à la première, elle utilise Gemini pour comprendre le contexte et le contenu de vos images pour répondre à des demandes plus spécifiques.

Imaginez. Vous vous êtes rendus dans un super village l’été dernier et vous souhaiteriez y retourner ? Il vous suffira de demander à Google Photos « Dans quel village avons-nous été l’été dernier ? ». L’application devrait retrouver les photos et lieux associés.

Une recherche aussi poussée soulève forcément des questions d’un point de vue sécurité et confidentialité. Sur ce point, Google déclare avoir une approche « responsable » suivant ses principes d’IA. L’entreprise indique que les données des utilisateurs dans Google Photos ne sont jamais utilisées à des fins publicitaires et sont protégées par leurs systèmes de sécurité.

« Ask Photos » n’est pour l’instant disponible qu’en accès anticipé pour les utilisateurs résidant aux États-Unis et faisant partir du programme Google Labs. Google indique sur son blog qu’il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente pour ceux qui souhaiteraient tester la fonctionnalité.

Aucunes dates de sortie globale n’a été communiqué pour le moment, il faudra donc s’armer de patience.

