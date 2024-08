Gemini pourrait bientôt se montrer plus utile sur Google Photos

Annoncée durant la dernière conférence Google I/O, la fonctionnalité « Ask Photos » semble en passe de se concrétiser. Une extension Gemini vouée à Google Photos, et correspondant à cette fonction, est en chantier.

Logo de Gemini // Source : Google

Vous vous rappelez de la fonctionnalité « Ask Photos » ? Présentée en mai par Google, durant sa conférence Google I/O, cette dernière permettait de retrouver n’importe quel cliché, ou contenu, stocké dans Google Photos, en interrogeant simplement le chatbot Gemini. Attendue initialement dans le courant de l’été, cette fonctionnalité semble avoir pris du retard… mais elle n’a pas été abandonnée pour autant.

En farfouillant dans le code de la dernière bêta de Google App (version 15.33.36.29.arm64) , Android Authority a en effet découvert une extension pour Gemini correspondant bien à « Ask Photos ». Le code de cette extension recèle notamment la mention « assistant_robin_action_ask_photos », relativement explicite, d’autant que « robin » est le surnom donné en interne à Gemini.

Encore un peu de patience…

Attention toutefois, il semble que cette extension n’est encore qu’au début de sa phase de développement. La fonctionnalité qui en dépend pourrait donc ne pas se concrétiser avant plusieurs semaines, voire quelques mois. On a par contre bon espoir d’en apprendre plus à son sujet à mesure que son développement se sera étoffé.

Pour rappel, la fonctionnalité « Ask Photos » permet d’interagir avec sa photothèque Google Photos, le tout au travers de requêtes en langage naturel formulées auprès de Google Gemini. Avec elle il sera notamment possible de retrouver une photo en particulier parmi des milliers, simplement en la décrivant à Gemini. L’IA de Google sera également capable d’organiser vos photos plus intelligemment et de les partager à votre place si vous le voulez. De quoi susciter l’intérêt, même si l’on sait désormais qu’il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir la mettre à l’épreuve.