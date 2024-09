Comment Microsoft va revoir la sécurité de Windows pour éviter une nouvelle panne mondiale comme « CrowdStrike »

Après la panne mondiale générée par CrowdStrike, Microsoft souhaite revoir les systèmes de sécurité de Windows pour éviter un nouvel incident de ce type.

Source : Frandroid

C’est lors d’un sommet sur la sécurité que Microsoft est revenu sur la panne mondiale générée par CrowdStrike sur son noyau Windows. L’entreprise a évoqué une piste de modification à apporter à son système d’exploitation.

Verrouiller les accès

L’une des pistes envisagées par Microsoft est de retirer l’accès au noyau de Windows aux entreprises tierces en charge de la sécurité. Une décision qui n’est pas sans rappeler un précédent avec Windows Vista en 2006. À l’époque, Microsoft avait tenté de procéder à un changement comme celui-ci, mais s’était confronté aux résistances de McAfee et Symantec, deux des plus grandes sociétés d’antivirus de l’époque, selon The Verge.

Aujourd’hui la discussion semble avoir évolué. Microsoft affirme avoir « discuté des exigences et des principaux défis liés à la création d’une nouvelle plateforme capable de répondre aux besoins des fournisseurs de sécurité », nous rapporte The Verge.

Si Microsoft n’a pas encore verrouillé le noyau de Windows, la procédure est en bonne voie. Avec cette plateforme tierce, l’entreprise pourrait à termes créer un SAS supplémentaire pour des entreprises comme CrowdStrike ou d’autres.

Une décision globalement bien accueillie par les différents leaders de la sécurité, évoquant tout de même une inquiétude sur le fait que Microsoft pourrait ainsi assurer seul la sécurité des terminaux.

« Les régulateurs doivent y prêter attention. Un monde dans lequel seul Microsoft peut assurer une sécurité efficace des terminaux n’est pas un monde plus sûr. » Matthew Prince, PDG de Cloudfare

Souviens-toi l’été dernier

L’accès au noyau Windows est redevenu un sujet crucial de sécurité depuis l’été 2024. L’entreprise de cybersécurité américaine, CrowdStrike, a provoqué en juillet dernier une panne impliquant le noyau de Windows, touchant ainsi près de 8,5 millions de PC et de serveurs Windows à travers le monde.

Une panne ayant paralysé de nombreux systèmes à travers la planète et ayant donné lieu à une campagne massive d’escroqueries en tout genre pour les malheureux souhaitant se sortir de ce pétrin et récupérer des données pouvant parfois être sensibles.