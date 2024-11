Les fêtes approchent, Dreame vous a concocté le guide parfait pour choisir ses meilleurs produits

Spécialiste du robot aspirateur et de l’aspirateur balai lavant haut de gamme, Dreame a pléthore de références extrêmement performantes. Voici les meilleures options pour chaque besoin.

Même les granulés de litières, laissés par la plupart des aspirateurs-robot sont nettoyés // Source : Dreame

Faites -vous une fleur et facilitez-vous le ménage pour la fin de l’année. Novembre est le meilleur moment pour ça et Dreame vous aide à choisir le produit qu’il vous faut en fonction de vos besoins et de vos habitudes de ménage.

Aspirateurs robots : une maison impeccable sans le moindre effort

Si vous n’avez jamais fait l’expérience de demander à votre aspirateur de nettoyer votre logement en votre absence, la fin d’année est l’occasion rêvée de vous y risquer. D’autant plus que les aspirateurs robots de Dreame sont des appareils haut de gamme, embarquant les meilleures technologies du moment.

X40 Ultra Complete : le meilleur de Dreame

S’il ne fallait en choisir qu’un, notre choix se porterait sans aucun doute sur le Dreame X40 Ultra Complete. Avec ses 12 000 Pa de puissance d’aspiration couplée à une brosse latérale extensible et relevable, cet aspirateur robot est l’allié des sols propres, d’autant plus qu’il peut s’adapter à différents niveaux de saleté.

La brosse latérale se déporte pour atteindre les coins. // Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Mieux, la technologie MopExtend RoboSwing ne s’arrête pas à la brosse d’aspiration. Elle concerne également une des deux serpillières dédiées au lavage, et peut alors laver dans les plus petits recoins de votre maison.

La serpillière est également amovible. // Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Son système de navigation est, lui aussi, extrêmement pointu. Grâce à la présence de l’IA, l’aspirateur peut optimiser ses trajets et éviter les obstacles, même en environnement complexe. Un atout non négligeable si vous souhaitez le lancer lorsque vous êtes absent.

Il profite enfin d’une base autonome qui permet à la fois de vidanger la poussière, de nettoyer les serpillières sales à l’eau chaude et de les sécher. De quoi avoir une maison propre et un esprit serein.

Le Dreame X40 Ultra Complete est disponible sur Amazon au prix de 1499 euros et est livré avec son kit complet d’utilisation. Il a d’ailleurs été testé par la rédaction qui lui a attribué un très bon 8/10.

Dreame L40 Ultra : performant et à petit prix

Pour un budget plus contenu, Dreame propose son L40 Ultra dont la fiche technique fait peu de concessions par rapport au X40 Ultra.

La station du Dreame L40 Ultra peut se remplir d’eau claire et évacuer l’eau sale avec le kit prévu à cet effet // Source : Dreame

Les deux produits partagent, en effet, le même système de brosse et de serpillière flexible pour atteindre les moindres recoins de votre maison. Ils profitent tous deux d’une station de recharges et de lavage efficace qui permet de gérer la vidange du bac à poussière, de l’eau sale et le nettoyage des serpillières. Le L40 Ultra peut d’ailleurs se brancher sur une arrivée d’eau pour fonctionner en autonomie.



Adapté à un usage familial, le Dreame L40 Ultra bénéficie de la brosse Tri-Cut 2.0, qui permet de couper cheveux et poils pour éviter qu’ils ne s’emmêlent dans les brosses.

Le Dreame L40 Ultra est compact et puissant. // Source : Dreame

Il profite par ailleurs d’une aspiration de 11 000 Pa, soit légèrement moins que le X40 Ultra et ne propose pas tout à fait le même système de cartographie, dépouillé des services de l’IA. Pour le reste, le Dreame L40 Ultra répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants comme les familles ou les propriétaires de bestioles à fourrures.

Le Dreame L40 Ultra est disponible sur Amazon au prix de 1199 euros.

Aspirateurs balai laveur : vous gardez le contrôle, ils gardent votre maison impeccable

Ceux qui veulent rester maîtres du parcours de nettoyage préfèreront sans doute opter pour un aspirateur-balai qui leur permet également de nettoyer leur sol. Dans ce domaine, Dreame propose un large éventail de produits tous plus performants les uns que les autres. Parmi eux, nous en avons sélectionné deux.

Dreame H14 Pro : puissance et propreté sous n’importe quel meuble

Avec ses 40 minutes d’autonomie et sa puissance d’aspiration de 18 000 Pa, le Dreame H14 Pro peut assurer sans problème le nettoyage d’une maison de 300 m².

Le Dreame H14 Pro peut se positionner à l’horizontale et ainsi se faufiler sous les meubles // Source : Dreame

L’autre grande force de ce balai laveur est indéniablement sa capacité à se placer à l’horizontale pour passer sous les meubles. Équipé de la technologie Liquid Separation Motor qui permet de séparer les saletés liquides et solides, le Dreame H14 Pro peut ainsi efficacement nettoyer sous les meubles.

Le Dreame H14 Pro sèche et nettoie son rouleau lavant en autonomie. // Source : Dreame

Outre sa souplesse, l’aspirateur laveur H14 Pro profite aussi d’autres technologies du fabricant. Il est ainsi équipé :

d’un système de motorisation qui accompagne le mouvement de l’utilisateur en avant et en arrière ;

d’un système de détection automatique de la poussière qui permet au produit d’adapter la puissance d’aspiration et de lavage pour un sol toujours impeccable ;

une application complète pour gérer les réglages d’aspiration, et le nettoyage des brosses à distance.

Pour ne rater aucune saleté, le Dreame H14 Pro propose enfin une brosse avec éclairage LED pour discerner le moindre grain de poussière restant au sol.

Une fois la corvée terminée, le Dreame H14 Pro permet de nettoyer les brosses automatiquement à 60 degrés puis de les sécher (en mode ultra rapide ou silencieux), le tout sans le faire bouger de sa station d’accueil.

Le Dreame H14 Pro est disponible sur Amazon au prix de 699 euros.

Dreame H12 Pro Ultra : puissant et abordable

Si le Dreame H14 Pro ne s’aligne pas parfaitement avec vos besoins, il y a de fortes chances pour que le H12 Pro Ultra le fasse.

Le Dreame H12 Pro nettoie ses brosses en autonomie. // Source : Dreame

Son prix, plus raisonnable, en fait un choix très intéressant, d’autant plus qu’il ne fait que peu de concessions sur sa fiche technique. De son cousin, il conserve, en effet, beaucoup de caractéristiques comme :

le nettoyage et le séchage des brosses ;

détection automatique du niveau de saleté.

En revanche, la puissance d’aspiration et l’autonomie sont légèrement revues à la baisse pour s’adapter à des surfaces allant jusqu’à 200 m².

Le Dreame H12 Pro Ultra est disponible sur Amazon au prix de 449 euros.

Le produit bonus : le sèche-cheveux pliable Dreame Pocket

Si vous pensiez que Dreame ne faisait que des aspirateurs, vous aviez tort. Avec le sèche-cheveux Dreame Pocket, le fabricant étend sa gamme et ne fait pas les choses à moitié. Non content d’être extrêmement compact, pliable et léger ( à peine 300 grammes), il est également très complet puisqu’il propose une brosse pour définir les boucles et un embout pour lisser les cheveux sans les agresser.

Le Dreame Pocket propose un kit complet avec deux embouts de séchage. // Source : Dreame

Mieux, le Dreame Pocket offre un système de séchage rapide en 40 secondes en théorie, tout en maintenant une température constante de 57 degrés Celsius, permettant ainsi de ne pas agresser les écailles fragiles du cheveu.

Et pour ceux qui préfèrent personnaliser leur mode de séchage, Dreame a tout prévu : 5 modes de température (chaud, froid, tiède, alternance des deux ou air froid instantané) et deux modes de débit d’air (rapide et lent).

Le Dreame Pocket est disponible en gris ou doré sur Amazon au prix de 159 euros.

Pour retrouver toutes les offres Dreame il suffit de vous rendre sur le shop Amazon officiel du constructeur :