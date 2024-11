Ce nouveau smartphone équipé d’un OS français veut placer votre vie privée au sommet de ses priorités

L’entreprise Lunr s’est associée aux Français de chez iodé pour construire un smartphone promettant d’être plus respectueux de la vie privée de ses utilisateurs.

Pensé comme une réponse aux grandes entreprises pillant les données personnelles de leurs utilisateurs grâce à leurs smartphones, le Brax3 se veut être une alternative respectueuse grâce à la mise en place d’un système d’exploitation français débarrassé de Google.

Un smartphone transparent

Le Brax3 se veut être le téléphone le plus transparent possible. On apprend dans sa vidéo de présentation que les utilisateurs pourront savoir à tout moment vers où se dirigeront leurs données et pourront ainsi s’ils le souhaitent les couper. Le téléphone bénéficiera aussi d’un système de blocage publicitaire avancé.

Avec ces fonctionnalités, le Brax3 souhaite mettre à l’abri les données de ses utilisateurs des GAFAM, des publicitaires, des Data Brokers, mais également de certains gouvernements.

Côté performances techniques, on se retrouve sur le papier avec un smartphone disposant de 8 Go de RAM, le support de la 5G, une caméra principale de 50 mégapixels et une batterie de 5 000 mAH. Côté CPU, on se retrouve avec une puce de chez MediaTek gravé en 6 nm si on semble loin des gravures en 3 nm prévus pour les prochains iPhone, il faut se rappeler que les intentions du produit ne sont pas les mêmes.

Un OS sans Google

Pour faire fonctionner ce smartphone, le constructeur Lunr a choisi de s’associer aux français de chez Iodé pour créer un système d’exploitation basé sur Android, iodéOS, dépourvu des éléments permettant à Google de récupérer les données des utilisateurs. Créé en 2021, Iodé a su nouer des partenariats avec des constructeurs engagés comme l’entreprise Fairphone, qui a conçu un smartphone pensé pour être extrêmement réparable.

Question durabilité et sécurité, on peut d’ailleurs lire sur leur site internet que Brax3 « offrira à ses utilisateurs une sécurité à long terme avec des mises à jour majeures du système d’exploitation Android et des correctifs de sécurité garantis jusqu’en 2030 au moins ».

Avec un système personnalisé comme celui-ci, les utilisateurs pourraient s’inquiéter de ne retrouver qu’un nombre trop restreint d’applications. Là encore, iodéOS semble rassurant, renvoyant vers son site pour vérifier quelles applications sont compatibles. On peut y retrouver certains réseaux sociaux comme Instagram ou encore la plateforme de streaming Netflix. Reste à savoir maintenant comment l’OS procède pour utiliser ces applications appartenant à de grands groupes sans y envoyer les données des usagers.

Le projet est en cours de financement participatif sur la plateforme IndieGogo, la société a recueilli plus de 150 000 euros sur un budget de 237 005 euros attendu. Le smartphone y est accessible au prix préférentiel de 283 euros. Pour rappel, une campagne de financement participatif n’équivaut pas à un achat assuré d’un produit finit.