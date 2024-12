Rapidement mis au placard et oublié, la Touch Bar d’Apple a vécu ses heures de gloire en 2016 et 2017. Un financement participatif tente de faire revivre l’invention sous une forme plus moderne.

Crédit : Eniac

Si vous regrettez aujourd’hui que les MacBook avec Touch Bar soient aujourd’hui des produits « vintage » chez Apple, réjouissez-vous ! La société Eniac va bientôt mettre sur le marché un appareil qui reproduit peu ou prou les fonctionnalités de cette fameuse innovation oubliée.

Comme l’a remarqué 9to5Mac, un produit nommé « Flexbar » vient de faire son apparition sur Kickstarter. Ressemblant comme deux gouttes d’eau à la Touch Bar d’Apple, cet accessoire veut en fait refaire vivre les fonctionnalités de l’interface tactile pommée, mais avec des améliorations.

Une Touch Bar 2.0

Compatible Windows et Mac (et également utilisable sur tablette et smartphone), la Flexbar embarque un écran tactile oled de 2160×60 pixels, une prise USB-C et un moteur de vibration haptique. Tout ce beau monde est tassé dans un châssis en aluminium équipé de petits patins antidérapants et d’une béquille magnétique.

Dans son fonctionnement, la Flexbar va heureusement plus loin que la Touch Bar d’Apple. L’accessoire est 100 % personnalisable et peut afficher les raccourcis les plus utiles sur chacun de vos programmes dynamiquement. En plus des raccourcis préenregistrés pour des tonnes de logiciels, la Flexbar permet aussi d’invoquer des macros pour automatiser certaines tâches, d’afficher des informations relatives à votre machine (charge CPU, température, RAM occupée, etc.) ou de créer votre propre rang de fonctions virtuelles.

La Flexbar est entièrement personnalisable // Crédit : Eniac

Pour ne rien oublier, la Flexbar s’accompagne aussi d’un App Store sur lequel il sera possible de télécharger des ensembles de raccourcis concoctés par la communauté. Les plus bidouilleurs et bidouilleuses pourront aussi créer de nouvelles fonctionnalités grâce à un kit de développement JavaScript mis à disposition.

Arrivée prévue en février pour 150 € environ

Eniac espère pouvoir lancer la production en masse de son accessoire dès janvier 2025 pour permettre aux plus pressés de mettre leurs mains sur l’appareil dès février prochain. La campagne de financement participatif a déjà atteint son objectif et l’accessoire devrait donc voir le jour quoi qu’il en soit. Il est cependant toujours possible de précommander l’appareil pour un peu moins de 150 € (livraison comprise).

Attention tout de même, l’accessoire étant fabriqué et expédié depuis Hong Kong, l’envoie en France est possible, mais peut prendre jusqu’à 10 jours. Avis aux amateurs et amatrices.