La première Touch Bar d’Apple devient officiellement « vintage »

Le tout premier MacBook Pro doté d'une Touch Bar va devenir officiellement vintage au catalogue d'Apple le 31 juillet prochain. L'un des nombreux appareils dont le suivi matériel va commencer à décliner.

Etre vintage, ce n’est pas forcément une mauvaise chose de nos jours. Cela a son charme. Chez Apple, cela ne signifie pas encore disparaître du catalogue, mais c’est le premier niveau vers l’obsolète.

Dans sa liste mise à jour ce mois-ci, la marque à la pomme annonce ainsi l’arrivée dans sa liste des produits vintage d’un appareil emblématique : le tout premier MacBook Pro avec Touch Bar (en version 13 et 15 pouces).

La Touch Bar du « je t’aime moi non plus«

Lancé fin 2016 avec un nouveau design, le MacBook Pro arrivait avec une petite coquetterie qu’Apple espérait être une innovation. La Touch Bar remplaçait alors les touches Fn pour permettre aussi de multiples fonctions (luminosité, volume, raccourcis divers…), mais aussi des accès rapides à des menus (emoji, Final Cut Pro, vidéo…).

Ce redesign marquait l’arrivée aussi des ports USB-C plus nombreux, du clavier papillon, de Touch ID, de la fin de la charge MagSafe (de retour sur les derniers MacBook Pro et MacBook Air), mais aussi d’un trackpad plus grand.

Malheureusement pour les équipes de Cupertino, peu de développeurs ont su/voulu profiter de l’innovation qu’apportait cette barre tactile en se voulant multifonctions. La Touch Bar aura été un élément clivant pour les utilisateurs, certains l’adorant, d’autres détestant le concept. Depuis, Apple l’a abandonnée sur ces derniers MacBook Pro 14 et 16. Elle persiste sur le nouveau MacBook Pro 13 pouces avec puce M2, mais sans doute pour écouler les derniers châssis.

Des iPad Pro et MacBook Air concernés

Les MacBook Pro 13 et 15 pouces avec Touch Bar ne sont plus commercialisés depuis mi-2017. Ils ont donc atteint la barre fatidique des cinq ans depuis leur retrait et se retrouveront alors placés sur la liste des produits vintage pour Apple au 31 juillet, a repéré le site MacRumors dans un mémo interne. Mais ils ne seront pas les seuls. La liste comporte de nombreux produits :

MacBook Pro 13 pouces 2016 (deux et quatre ports Thunderbolt)

MacBook Pro 15 pouces 2016

MacBook Air 13 pouces (début 2015)

MacBook 12 pouces (début 2016)

iMac (21,5 pouces, fin 2015)

iMac (27 pouces, Retina 5K, fin 2015)

iPad Pro 9,7 pouces

iPad mini (2012)

Devenir vintage ne signifie pas pour autant que ces produits sont placés au rebut. Les réparations peuvent se faire en Apple Store ou auprès de réparateurs agréés jusqu’à deux ans après leur placement sur la liste, sous réserve de disponibilité des pièces. Dans deux ans, ils seront classés « obsolètes » et là, c’en sera terminé des réparations officielles.

