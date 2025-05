Discord évolue et veut corriger l’un de ses principaux défauts

Initialement centré sur l’univers du gaming, Discord accueille aujourd’hui de nombreuses communautés issues de divers horizons, obligeant l’entreprise à revoir son mode de fonctionnement.

Au fil des années, Discord s’est imposé comme une plateforme de messagerie instantanée incontournable dans l’univers du gaming. Créée en 2015, elle rassemble aujourd’hui près de 200 millions d’utilisateurs et s’est largement ouverte à d’autres communautés.

Auprès des gamers, on compte désormais des associations, mais aussi des professionnels ou encore des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle comme Midjourney, rappelle TechCrunch. Une diversité de publics, mais aussi d’usages qui obligent Discord à revoir son fonctionnement, alors que l’entreprise souhaite être introduite en bourse.

Il faut un fil clair

C’est le fonctionnement même de Discord qui pourrait poser un problème à l’application. Si la plateforme fonctionne sous la forme de serveurs avec des canaux thématiques, la manière d’échanger rappelle plus une messagerie instantanée qu’un forum clair.

En conséquences, le volume de messages échangés, peut vite décourager les utilisateurs les plus occasionnels, submergés par des messages non lus et des notifications qui souhaitaient simplement trouver une réponse à leur question. Pour palier à ce souci, l’entreprise souhaite faire appel à l’intelligence artificielle, précise TechCrunch. Une technologie qui pourrait heurter une partie de leurs usagers farouchement opposés à son usage.

Une perte pour le web

Au-delà d’un enjeu lié à Discord, ce mode de communication révèle un problème plus large à l’échelle d’internet. Comme le soulignait Kotaku en 2023, la migration de serveurs jeux vidéo publics accessibles en ligne vers des serveurs privés sur Discord empêche certaines informations profitables à tous d’êtres indéxés dans des moteurs de rechercher et d’être accessibles sur plusieurs décennies. Un enjeu de conservation et d’accessibilité auquel Discord devra répondre tôt ou tard.

