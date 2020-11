Mise à jour Android : OnePlus privilégiera ses smartphones haut de gamme

Dès ses débuts, le constructeur OnePlus s'est démarqué par un certain nombre de critères sur le marché des smartphones Android. Le suivi des mises à jour, par exemple est l'un des facteurs clés qui poussent à opter pour un téléphone de la marque. Mais les choses commencent à changer...

C’est un secret de polichinelle, les grands fabricants de smartphones tendent généralement à ne proposer les mises à jour majeures d’Android que sur leurs terminaux haut de gamme. L’achat d’un appareil de milieu de gamme laisse le plus souvent place au doute sur sa prise en charge par le fabricant au-delà de la première année.

Et la société OnePlus l’a bien compris. En plus de proposer de bons rapports qualité-prix, le suivi des versions majeures d’Android est certainement l’une des raisons pour lesquelles la société a grandi ces dernières années.

OnePlus, tu as changé

Mais à force de grandir, les choses changent et la stratégie de OnePlus n’est plus aussi agressive que par le passé. Il semblerait qu’à son tour, le constructeur se soit rangé en suivant les stratégies de ses concurrents. Récemment la société a dévoilé deux nouveaux smartphones pour sa gamme Nord : le OnePlus Nord N10 5G et le OnePlus Nord N100. En France, ils sont respectivement commercialisés pour 349 euros et 199 euros.

Interrogé par le blog Android Central sur le suivi logiciel pour ces nouveaux appareils, OnePlus explique :

Les Nord N10 5G et N100 recevront une version majeure d’Android et deux années de mises à jour de sécurité au total. La feuille de route pour ces appareils s’aligne avec les standards de l’industrie pour les smartphones positionnés dans une gamme de prix plus abordable.

Malgré son slogan percutant, OnePlus devient alors conformiste et n’entend pas casser les codes sur ce marché.

Android 11 et c’est tout

Toutefois, c’est la mise en œuvre de cette stratégie qui laisse perplexe. En effet, ces deux nouveaux terminaux ont été annoncés après le OnePlus 8T, lequel est livré avec OxygenOS 11 et Android 11 par défaut. Or, à leur premier démarrage, les OnePlus Nord N10 5G et N100 disposent encore d’OxygenOS 10 avec Android 10.

Cela signifie d’une part que ces appareils ne disposeront que d’Android 11 au maximum et, d’autre part, que le constructeur aurait très certainement pu proposer d’emblée Android 11 puisque l’interface OxygenOS 11 avait déjà été développée.

Cela signifie également qu’avec ces deux appareils, OnePlus n’a aucunement l’intention d’investir dans un suivi de développement logiciel au-delà des mises à jour de sécurité.

En présentant le premier OnePlus Nord et les OnePlus 8T, la société avait retrouvé de sa superbe en dévoilant deux smartphones particulièrement compétitifs. Cette fois, la stratégie de la société sur l’entrée de gamme risque d’en décevoir plus d’un. De quoi s’interroger également sur la raison d’être même de OnePlus.