Arlo Essential Indoor : une caméra d’intérieur discrète qui protège votre logement comme votre vie privée

Pour compléter sa gamme de caméras de surveillance, Arlo a annoncé l’arrivée de sa Essential Indoor. Cette caméra d’intérieur protège votre logement et peut donner l’alerte pour dissuader les cambrioleurs. Mais elle sait aussi se faire discrète et silencieuse pour préserver votre vie privée.

Arlo revient dans la maison. Après avoir dévoilé les premières caméras de surveillance de sa gamme Essential pour l’extérieur (Essential Spotlight et Essential XL), ainsi que des sonnettes vidéo sans fil dont une qui se déclenche avant même d’avoir sonné, la firme américaine ajoute à sa gamme une caméra d’intérieur.

Après la Arlo Q+, la Essential Indoor arrive prochainement au catalogue. Cette nouvelle caméra d’intérieur a quelques atouts à faire valoir : un gabarit compact pour se fondre dans le décor de votre logement, une vision étendue et précise, des options de confidentialité et une sirène pour alerter en cas d’intrusion.

Petite, mais costaude

Comme toute caméra d’intérieur, la Arlo Essential Indoor a pour but de surveiller votre logement quand vous n’y êtes pas. Elle tient sur son socle, posé sur n’importe quel meuble. Elle peut aussi se fixer au mur et dispose en option d’une base. Elle s’installe facilement et rapidement en raccordant son câble de 2 mètres à une prise électrique. Cette fois, Arlo n’a pas fait le choix du sans fil pour ces produits d’extérieur, expliquant notamment le raccordement plus simple en intérieur pour être sûr d’avoir une surveillance 24h/24, 7 jours/7.

La Essential Indoor se connecte ensuite au Wi-Fi local et peut être configurée à l’aide de l’application Arlo. Vous pourrez ainsi, depuis votre smartphone, être notifié dès qu’un mouvement est capté par la caméra ou un bruit suspect.

Pour cela, la dernière née de la famille propose un champ de vision de 130°, une caméra qui enregistre des vidéos HD en 1080p avec une qualité vidéo améliorée et un mode de vision nocturne nette. La sirène intégrée peut se déclencher en cas de situation sensible et vous pouvez choisir de le faire manuellement à distance si vous repérez des intrus depuis votre flux vidéo. Mais vous aurez aussi la possibilité de leur parler à l’aide du microphone et du haut-parleur intégré qui promettent tous deux « un son cristallin ».

Le respect de la vie privée

Qui dit caméra d’intérieur dit logement « espionné ». Pas d’inquiétude, vous choisissez vous-même les moments où la caméra est active grâce à la fonction « Privacy Shied » qui offre une multitude d’options pour être le garant de vos moments d’intimité. Cela peut être basé sur un planning d’activité, sur la géolocalisation de votre smartphone qui active ou désactive la caméra si vous êtes éloigné ou en approche de votre domicile. Mais il est aussi possible de désactiver les fonctions audio et vidéo de la caméra depuis l’application. Un cache vient alors obstruer le capteur vidéo et voilà votre intimité préservée.

Arlo le martèle aussi, la vie privée et la confidentialité de chacun passent aussi par la gestion des données personnelles. Aucune information n’est envoyée vers les serveurs de l’entreprise et tous les échanges avec le cloud en cas d’abonnement sont chiffrés (TLS et chiffrage 256-bit). De plus, l’accès au compte Arlo se fait avec une authentification à double facteur.

Des options supplémentaires sur abonnement

Pour tout achat de la caméra Arlo Essential Indoor, l’utilisateur bénéficie de trois mois d’abonnement offerts à Arlo Smart Security (puis 2,79 euros par mois). Ce programme de sécurité s’appuie sur de l’intelligence artificielle et offre des fonctions complémentaires. À commencer par la distinction entre les personnes et les animaux. Vous pouvez alors régler la sensibilité de la caméra de surveillance pour n’être alerté qu’en cas de détection d’êtres humains. Vous pourrez aussi définir des zones à surveiller avec la meilleure résolution 1080p.

Pour profiter de l’intéressante fonction d’action sur l’écran verrouillé, qui permet de déclencher une action sans déverrouiller son téléphone, il faut être abonné. Cela permet notamment de déclencher la sirène si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas dans la maison dès réception de la notification. Autre utilisation qu’il faudra monnayer, le stockage de vos vidéos dans le cloud. Pour pouvoir les garder durant 30 jours, il faudra souscrire à un abonnement. Mais vous pouvez également les stocker sur l’appareil avec une carte microSD (non fournie).

La Arlo Essential Indoor est en précommande sur le site d’Arlo, sur Amazon et auprès des revendeurs agréés. Elle sera disponible le 1er avril prochain au prix de 129 euros.