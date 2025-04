Meta déploie une des meilleures fonctions des lunettes Ray-Ban connectées en France

Parler une langue étrangère sans effort ? Les lunettes Ray-Ban Meta le font, et ce n’est que le début de leurs nouveautés en France.

Les lunettes connectées Meta Ray-Ban font un bond en avant avec des fonctionnalités futuristes qui arrivent en France et ailleurs.

Vous allez pouvoir discuter avec quelqu’un dans une langue étrangère et comprendre instantanément ce qu’il dit, sans smartphone ni application. C’est de la traduction en direct, une des nouveautés phares annoncées par Meta. Mais ce n’est pas tout : nouvelles couleurs de verres, intégration avec Instagram, et même une IA qui suit vos activités…

Traduction en direct, même sans connexion

Commençons par la traduction en direct. Présentée lors de l’événement Meta Connect 2024, cette fonctionnalité permet de discuter avec quelqu’un qui parle anglais, français, italien ou espagnol, et d’entendre une traduction en temps réel dans la langue de votre choix, directement via les lunettes. Pas besoin de sortir votre téléphone ou de jongler avec une application de traduction. Les lunettes captent la voix, traduisent, et vous diffusent le résultat via leurs haut-parleurs intégrés.

Le plus fou, c’est que cette fonctionnalité marche même sans connexion internet. Si vous téléchargez un « pack de langue » à l’avance, les lunettes stockent tout localement. Parfait pour voyager dans des coins reculés ou éviter les frais de données à l’étranger.

Nouvelles couleurs et intégrations

Meta ne s’arrête pas à la traduction. Les lunettes Ray-Ban Meta Skyler se parent de nouvelles combinaisons de verres. Vous pouvez désormais opter pour une monture gris craie brillant avec des verres Transitions en saphir. Sinon, le noir brillant s’associe à des verres transparents ou verts teintés. Bref, il y en a pour tous les goûts.

Côté connectivité, Meta muscle le jeu. Bientôt, vous pourrez envoyer des messages, passer des appels audio ou vidéo, et partager des photos directement depuis Instagram via les lunettes. C’est une extension des fonctionnalités déjà disponibles sur WhatsApp ou Messenger, « Hey Meta, envoie une photo à mon Julien sur Instagram ».

Meta ne s’arrête pas là et tease des fonctionnalités encore plus futuristes. Par exemple, la « Live AI » arrivera bientôt aux États-Unis et au Canada. Ce mode permet à l’IA intégrée, Meta AI, de suivre en continu ce que vous faites ou regardez pour des interactions plus naturelles. Par exemple, vous regardez un monument ? L’IA pourrait vous donner des infos historiques sans que vous ayez à poser la question. En Europe, Meta AI sera disponible dans tous les pays de l’UE dès la semaine prochaine.

Pour les mélomanes, bonne nouvelle : l’accès à Spotify, Amazon Music, Shazam et Apple Music commence à s’étendre au-delà des États-Unis et du Canada. Vous pourrez demander à vos lunettes de lancer une playlist ou d’identifier une chanson qui passe dans un bar. Petit bémol : certaines fonctions musicales, comme demander à l’IA des infos sur un morceau, restent limitées à l’anglais pour l’instant.