Polar Ignite 3 : une montre conçue pour suivre vos activités, mais aussi votre horloge interne

Polar a dévoilé sa montre Ignite 3, une montre GPS double-bande conçue pour suivre au mieux votre activité dans la journée, en lien avec la qualité du sommeil pendant la nuit.

Si Garmin multiplie les lancements de montres connectées sportives cette année, c’est également le cas de Polar. Le constructeur finlandais, après avoir lancé deux nouvelles montres spécialement conçues pour la course à pied au printemps, les Pacer et Pacer Pro, a présenté ce mercredi sa nouvelle montre connectée plus orientée fitness et lifestyle, la Polar Ignite 3.

Sans surprise, cette montre vient donc succéder au précédent modèle fitness de Polar, l’Ignite 2, lancée à l’été 2021. Elle reprend donc le gabarit plutôt compact de la version précédente, avec 35 grammes sur la balance, mais s’étoffe non seulement de fonctions logicielles bien senties, mais également de plusieurs atouts matériels.

La Polar Ignite 3 est ainsi équipée d’un écran tactile Amoled de 1,2 pouce. Contrairement à l’Ignite 2, l’Ignite 3 ne voit par ailleurs pas le bas de son écran coupé par un gros logo Polar, celui-ci étant intégré dans les bordures autour de la dalle. Surtout, l’écran passe à l’Amoled, au taux de contraste plus élevé et à l’affichage plus lumineux que le LCD utilisé sur l’Ignite 2. Notons par ailleurs que Polar a ajouté une protection d’écran en Gorilla Glass 3 pour le protéger au mieux contre les rayures. Enfin, l’écran profite aussi de l’utilisation de la technologie Amoled pour intégrer un mode always-on qui ne déroutera pas les utilisateurs de montres connectées traditionnelles.

Concernant les différents capteurs embarqués, l’Ignite 3 est bien évidemment doté d’un cardiofréquencemètre compatible également avec la mesure de la SpO2. La montre profite en outre d’un nouveau processeur annoncé comme deux fois plus rapide que celui de l’Ignite 2 pour assurer une meilleure fluidité dans la navigation tactile. La montre profite enfin d’une nouveauté plutôt étonnante pour un modèle orienté fitness : un GPS double-bande. Polar indique cependant que l’utilisation de ce système L1+L5 vient compenser la petite taille des antennes en raison du petit format de la montre afin d’assurer tout de même une bonne précision GNSS dans des situations compliquées.

Une montre censée accompagner vos journées

Pour les mesures de santé et de forme au quotidien, l’Ignite 3 sera la première montre du constructeur à intégrer la nouvelle fonction SleepWise. Celle-ci vise à détailler davantage vos différentes phases de sommeil et votre rythme circadien de manière à évaluer votre niveau d’alerte sur la journée. Cette fonction fera par la suite son arrivée sur l’Ignite 2 grâce à une mise à jour. La Polar Ignite 3 va également embarquer un système de guidage vocal durant les entraînements ainsi que le suivi de plus de 150 sports.

L’autonomie est annoncée par le constructeur finlandais comme pouvant monter jusqu’à cinq jours avec une seule charge, 100 heures en mode économie d’énergie et 30 heures avec le suivi d’entraînement GPS.

La Polar Ignite 3 est disponible dès ce mercredi. Elle est proposée en France en quatre coloris — noir, violet, gris et cuivre — au prix de 329,90 euros. Un tarif qui vient donc la positionner légèrement au-dessus de la Polar Pacer Pro annoncée en mai dernier à 299 euros.

