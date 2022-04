Pacer et Pacer Pro : Polar veut vous accompagner dans votre découverte de la course à pied

Polar vient de dévoiler deux nouvelles montres connectées pour les personnes souhaitant progresser ou se perfectionner dans la course à pied, les Pacer et Pacer Pro.

Dans le domaine des montres et traqueurs d’activité dédié aux sportifs, Polar fait partie des précurseurs. Au même titre que Garmin, le constructeur propose, depuis bien longtemps, des montres connectées à fixer au poignet et des ceintures cardio censées aider les athlètes à obtenir un maximum de données sur leurs performances.

Cependant, alors que de plus en plus de personnes se mettent à la course depuis quelques années, Polar ne veut pas se laisser distancer dans le domaine des montres connectées pour sportifs débutants. C’est dans ce cadre que le constructeur a présenté, ce mercredi, deux nouvelles montres connectées orientées vers la course à pied, la Polar Pacer et la Polar Pacer Pro.

De nombreux points communs

De prime abord, les deux montres partagent nombre de composants, de fonctionnalités et de mesures en commun. Dans les deux cas, on va retrouver une montre avec un écran rond de 1,2 pouce de diamètre avec une définition de 240 x 240 pixels. Les deux montres sont par ailleurs équipées d’une batterie de 265 mAh. De quoi permettre, selon le constructeur finlandais, une autonomie pouvant monter jusqu’à 7 jours, avec 35 heures d’utilisation en suivi GPS et fréquence cardiaque.

Parce que du côté des différents capteurs, les deux montres sont dotées d’un suivi GPS compatible Glonass, GPS, Galileo et QZSS. Polar indique par ailleurs avoir revu le design de ses antennes pour un suivi plus précis, mais également plus rapide de la géolocalisation. Bien évidemment, les deux montres proposent également un suivi de la fréquence cardiaque grâce à la technologie Polar Precision Prime du constructeur. Celle-ci s’appuie sur 10 LEDs qui vont émettre de la lumière et 4 capteurs de luminosité contre le poignet pour analyser la réflexion et en déduire la fréquence cardiaque.

Des programmes complets pour les entraînements sportifs

Mais là où les deux montres se distinguent de la concurrence proposée au même prix, c’est au niveau des fonctions logicielles et des programmes proposés. Polar indique en effet avoir conçu ses deux montres aussi bien pour les coureurs expérimentés que pour les débutants qui souhaiteraient se mettre au sport. Pour eux, le constructeur a intégré un nouveau programme de test qui va permettre, en fonction de votre allure de marche et de votre fréquence cardiaque, de vous créer un entraînement tout en douceur pour éviter de vous démotiver ou de vous blesser. Parmi les autres fonctions proposées, Polar intègre, comme Fitbit ou Garmin, un indicateur de récupération corporelle. Ainsi, les montres vont être capables de vous indiquer si vous êtes aptes à vous entraîner — et à quel rythme — ou si vous avez encore besoin de vous reposer. Ce peut être le cas notamment si vous avez trop peu ou mal dormi la nuit précédente.

Bien évidemment, si les deux montres partagent nombre de fonctionnalités, elles se distinguent néanmoins par plusieurs aspects. C’est le cas au niveau du design, avec la présence d’un boîtier en aluminium sur la Polar Pacer Pro, mais en plastique sur la Polar Pacer. Le modèle Pro va également proposer des mesures et fonctions absentes de la Pacer classique. C’est le cas du guidage pas-à-pas développé pour les itinéraires, de l’estimation de la puissance de course en fonction des mouvements du poignet ou du suivi des montées et descentes basé sur les mesures du baromètre.

La montre Polar Pacer Pro est disponible dès ce mercredi, au prix de 299 euros. De son côté, la Polar Pacer sera proposée à compter du mois prochain au tarif de 199 euros.

