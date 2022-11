Garmin lance une montre hybride à aiguilles conçue pour le sport en extérieur

Garmin a dévoilé sa Instinct Crossover, une montre à aiguilles pour les sportifs avec de nombreuses données de suivi d'activité.

Décidément, Garmin est sur tous les fronts cette année. Après avoir lancé ses Forerunner 255 et 955 ainsi que la Venu Sq 2 ou la Enduro 2, le constructeur américain de montres connectées sportives vient de dévoiler sa nouvelle montre hybride, la Garmin Instinct Crossover.

Si son nom la rapproche de la Garmin Instinct lancée en 2018 — une montre dédiée à la randonnée et à l’outdoor — la Garmin Instinct Crossover se veut un peu plus atypique dans l’écosystème de Garmin. Il s’agit en effet d’une montre hybride, à la manière de la Withing ScanWatch. Concrètement, la montre est ainsi équipée d’un véritable cadran à aiguilles, en plus de l’écran. La montre profite ainsi de véritables aiguilles physiques luminescentes sur le haut de l’écran, qui permettent de lire l’heure, même en cas de faible batterie.

Un écran monochrome pour économiser de la batterie

Derrière ces aiguilles, on va également retrouver un écran rond d’une définition de 176 x 176 pixels avec un affichage monochrome transflectif. La montre est annoncée par Garmin comme pouvant être utilisée pendant 28 jours en mode montre connectée classique — sans suivi GPS –, jusqu’à 30 jours pour les versions compatibles avec la charge solaire et jusqu’à 25 heures avec le suivi GPS.

Du côté du suivi sportif, la Garmin Insrinct Crossover se positionne comme un montre omnisport résolument conçue pour l’extérieur. Elle est donc dotée d’une compatibilité GNSS avec géolocalisation par GPS, Galileo ou Glonass, ainsi que d’un altimètre barométrique. Elle profite également d’une fonction de retour au point de départ, mais pas de la cartographie. La montre embarque également un cardiofréquencemètre également capable de mesurer la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et peut évaluer l’efficacité de vos entraînements, votre âge physique, votre VO2 Max ou la variabilité de votre fréquence cardiaque. On va également retrouver des fonctions de suivi de santé comme le suivi du sommeil ou du stress et la mesure « body battery » vous indiquant quand vous êtes le plus apte à vous entraîner.

La Garmin Instinct Crossover est également dotée d’une fonctionnalité de paiement sans contact grâce à l’intégration de Garmin Pay.

La nouvelle montre Garmin Instinct Crossover est proposée en trois déclinaisons : noire, solaire graphite (avec recharge solaire) et solaire tactial edition (toujours avec recharge solaire). Elle est proposée en France à partir de 549,99 euros pour la version noire standard et jusqu’à 649,99 euros pour le modèle tactique avec charge solaire.

