Ces montres Garmin s’améliorent grâce à de nouvelles fonctionnalités et plein de correctifs

Garmin a annoncé le déploiement d’une mise à jour pour la plupart de ses montres connectées. Celle-ci permet d’améliorer la stabilité des montres et de corriger plusieurs bugs.

La Garmin Epix Pro (Gen 2) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Comme la plupart des constructeurs de montres connectées, Garmin propose régulièrement des mises à jour de ses toquantes pour permettre non seulement de profiter de nouvelles fonctionnalités, mais également pour corriger de potentiels bugs.

Pour aller plus loin

Montres connectées Garmin : quel modèle de smartwatch choisir en 2024 ?

La semaine dernière, le constructeur américain a ainsi annoncé le déploiement de nouvelles mises à jour en bêta pour la plupart de ses montres de sport. De quoi permettre de profiter de quelques fonctionnalités, mais également de quoi corriger d’éventuels bugs qui pouvaient exister précédemment.

Concrètement, cette mise à jour va concerner la plupart des montres Garmin :

Des correctifs, mais pas seulement

Parmi les nouvelles fonctionnalités proposées par les dernières mises à jour en bêta ouverte, Garmin signale par exemple la possibilité de partager différentes données entre plusieurs appareils Garmin compatibles. Ce peut être le cas par exemple pour partager un entraînement à un partenaire de course, un trajet ou des points d’intérêt.

La mise à jour va également permettre de profiter d’une fonction de sauvegarde et de restauration des paramètres de la montre. Une fonction pratique si vous vous trouvez dans le besoin de la réinitialiser pour une raison ou une autre.

La Garmin Forerunner 255 // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

Garmin indique aussi que la mise à jour va permettre de mieux gérer les entraînements de natation en piscine, avec des pauses mieux repérées. La mise à jour est par ailleurs censée améliorer le temps de course prévue pour la course à pied, en fonction des efforts récents et du niveau de forme.

En outre, Garmin précise que ces mises à jour vont permettre de corriger plusieurs bugs recensés par les utilisateurs. Il peut s’agir d’éléments d’interface mal affichés, de soucis de cartographie ou d’affichage d’événements.

La mise à jour de Garmin est actuellement en cours de déploiement en version bêta ouverte. Elle devrait par la suite arriver pour l’ensemble des utilisateurs. Rappelons par ailleurs que Garmin devrait présenter, dans les prochaines semaines, trois nouvelles montres de sport : la Garmin Fenix 8, la Garmin Fenix E et la Garmin Enduro 3.