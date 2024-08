Garmin est sur le point de lancer trois nouvelles montres avec une nouveauté attendue et un tout nouveau modèle

L’américain Garmin se tient prêt pour l’IFA 2024 à dévoiler trois nouvelles montres. Une fuite en dévoile les contours en avant-première.

La prochaine date à l’agenda des grandes marques de la tech est le salon de l’IFA programmé du 6 au 10 septembre à Berlin. Elles y présenteront leurs nouveautés pour la fin de l’année dans un grand nombre de domaines : smartphones, téléviseurs, électroménager et bien sûr tout un tas de gadgets connectés.

Le spécialiste américain Garmin devrait y tenir une bonne place pour dévoiler pas moins de trois nouvelles montres. Le site WinFuture révèle en avant-première ces nouveaux produits grâce à une fuite : Garmin Fenix 8, Garmin Enduro 3 et Garmin Fenix E.

De l’Oled et un nouveau modèle

Le nouveau fleuron sera incontestablement la Fenix 8 (Solar). Elle sera disponible en 47 et 51 mm et intégrera pour la première fois une dalle Amoled.

On en avait déjà entendu parlé début juillet, cette nouvelle montre pourrait bien faire disparaitre la gamme Epix chez le fabricant qui bénéficiait de ce type d’écran.

Le prix demandé pour cette montre serait de l’ordre de 1099 euros pour la version 47 mm et 1199 euros pour la version 51 mm.

Cela représenterait une sacrée hausse de prix moyen pour la gamme, alors que sur la génération précédente c’est le modèle Sapphire Solar en titane avec bracelet titane qui atteignait ce tarif. C’était d’ailleurs déjà l’un de nos reproches.

Pour le reste, on ne connait pas encore les caractéristiques techniques de cette nouvelle génération de montre connectée. Néanmoins, compte tenu des visuels partagés par WinFuture, on peut découvrir une interface graphique qui laisse davantage de place aux dégradés de couleurs — visible notamment sur le visuel du rapport matinal. De quoi suggérer que la Fenix 8 emprunterait les mêmes codes d’interface que les Forerunner 265, Forerunner 965 et Forerunner 165.

En outre, la montre devrait conserver le même capteur de fréquence cardiaque que l’Epix Pro Gen 2 et que la Fenix 7 Pro, le capteur Elevate 5. Elle aurait également droit à la même lampe torche bien pratique sur la partie supérieure du boîtier.

Un nouveau modèle au prix plus doux ?

Pour faire passer la pilule, Garmin pourrait avoir une nouvelle carte dans son jeu : la Garmin Fenix E.

On ne connait pas les caractéristiques de cette montre, mais elle intégrerait un simple écran LCD MIP, comme les précédentes générations de montres Fenix.

La présence d’un écran LCD MIP peut laisser suggérer que Garmin va considérer cette Fenix E comme une montre moins haut de gamme que sa Fenix 8. Une déclinaison plus accessible donc avec un prix de lancement plus doux. Cette montre serait seulement proposée en 47 mm.

Au dos, la montre semble par ailleurs se contenter du même capteur Elevate 4 que la Fenix 7 ou les montres Forerunner. Contrairement à la Fenix 8 — ou à la Fenix 7 Pro — elle ne profiterait donc pas de la dernière version du capteur optique de Garmin.

Et une nouvelle montre Enduro

Pour compléter cette nouvelle gamme de montres connectées, Garmin préparerait aussi le lancement de la Garmin Enduro 3. Elle serait proposée en 51 mm.

Pour résumer, la Fenix 8 serait proposée en 47 et 51 mm, la Fenix E seulement en 47 mm, et l’Enduro 3 seulement en 51 mm.

Patientons jusqu’à l’IFA au mois de septembre pour en apprendre plus.