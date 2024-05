Notée 8/10 par Frandroid, la HUAWEI WATCH Fit 3 est disponible en précommande, et elle s’accompagne de beaux cadeaux

Avec sa toute nouvelle Watch Fit 3, Huawei conjugue aussi bien le design, le bien-être que les fonctionnalités sportives. Le tout à un prix très abordable et avec une belle offre de précommande.

Huawei met les petits plats dans les grands pour le lancement de sa HUAWEI WATCH Fit 3. Non content de mettre à profit son nouveau laboratoire européen dans la conception de ses appareils connectés, le constructeur vous permet d’acquérir sa nouvelle montre avec une très belle offre de précommande. Au menu, un tarif agressif de 159,99 euros et une paire d’écouteurs FreeBuds SE 2 offerte.

Un tout nouveau laboratoire de recherche au service des produits connectés Huawei

Le bien-être et la santé sont devenus une question centrale pour Huawei. En veut pour preuve son tout dernier laboratoire de recherche ouvert en 2023 à Helsinki, dédié à l’amélioration de la mesure des métriques sur ses montres (mesure de l’oxygène, décompte des pas ou dépense énergétique). Les chercheurs de la marque y travaillent à élaborer des protocoles d’essais normalisés et reproductibles à intégrer aux algorithmes présents sur les montres connectées du constructeur.

Au total, ce ne sont pas moins de 200 facteurs physiologiques qui sont testés au sein du laboratoire.

HUAWEI WATCH Fit 3 : aussi utile pour le sport que dans la vie quotidienne

Avec un boitier aluminium au design travaillé, Huawei propose avec sa nouvelle HUAWEI WATCH Fit 3 un produit harmonieux destiné à tous les types de poignets. Sa finesse record de seulement 9,9 mm et son poids plume de 26 g en font le produit le plus fin et le plus léger au catalogue du constructeur. Sur le côté du boitier, le constructeur a intégré une couronne rotative de couleur rouge qui permet de naviguer facilement et de sélectionner vos activités en un clic.

Son large écran AMOLED de 1,82 pouce permet de profiter plus confortablement de vos contenus comme les notifications ou vos cartes de parcours sportif puisqu’il couvre plus de 77 % de la surface totale de la face avant de la montre.

Pour l’accrocher à votre poignet, Huawei propose par ailleurs pléthores de bracelets aux matériaux et aux couleurs variées : cuir, nylon, fluoroélastomère vert sauge, rose poudré, blanc lunaire ou encore noir profond, bref, les possibilités sont vastes. Mieux, avec une résistance 5ATM, la HUAWEI WATCH Fit 3 peut vous accompagner pour le grand plongeon jusqu’à 50 mètres.

Une montre qui en a dans le ventre

Au-delà de son esthétique léchée, la HUAWEI WATCH Fit 3 a plus d’un argument côté technique, et notamment au niveau du logiciel. Huawei a, par exemple, amélioré le suivi des activités et il est désormais possible de se créer un programme de remise en forme sur mesure. L’IA est également de la partie pour vous proposer des alternatives à vos activités en fonction du temps qu’il fait dehors. Pratique.

Mieux, pour vous remettre en forme en douceur et sans forcer, la HUAWEI WATCH Fit 3 apporte par ailleurs des conseils audio et des animations centrées sur l’échauffement et les étirements. Avec plus de 660 modes d’entrainement, vous devriez trouver chaussure à votre pied.

Côté santé, Huawei propose un suivi précis et personnalisé des principales constantes physiologiques grâce là encore à quelques améliorations logicielles bienvenues. Les HUAWEI TruSeenTM 5.5 et HUAWEI TruSleepTM 4.0 permettent conjointement de suivre l’évolution de votre rythme cardiaque et la mesure du SpO2 et de la qualité du sommeil. Un suivi du cycle menstruel y est aussi intégré. En bref, il y a toute la panoplie de capteurs et de fonctionnalités pour prendre soin de soi.

Avec une compatibilité Android et iOS, la nouvelle HUAWEI WATCH Fit 3 pourra par ailleurs se connecter à n’importe quel smartphone. Son autonomie est également massive puisqu’elle peut tenir jusqu’à 10 jours sans recharge et qu’elle bénéficie d’une charge rapide. Un produit performant et complet qui a reçu la très bonne note de 8/10 de la part de la rédaction.

Jusqu’au 7 juillet, la HUAWEI WATCH Fit 3 est vendue à partir de 159,99 € avec une paire de FreeBuds SE 2 offerte. Ces petits écouteurs profitent d’un son de qualité, et d’une belle autonomie.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition : la meilleure montre de Huawei se refait une beauté

Parmi les montres connectées de Huawei, la Watch 4 Pro a une place de choix dans le catalogue. Elle regroupe en effet tout ce qui se fait de mieux sur les montres Huawei :

un design solide et soignée ;

une autonomie pouvant aller jusqu’à 21 jours ;

une compatibilité eSIM ;

une résistance à l’eau 5ATM ;

un vaste catalogue d’applications compatibles.

Sortie il y a un an, la HUAWEI WATCH 4 Pro se refait une beauté pour son anniversaire, avec un design inspiré de l’aérospatiale. Cette nouvelle édition est, en effet, la seule à profiter d’une lunette en céramique nanocristalline rouge et noire reproduisant l’esthétique de la tuyère de Laval (la forme qu’ont les moteurs de fusées). Le cadran, quant à lui, est conçu dans un titane spécial utilisé, là encore, par l’industrie aérospatiale.

Les nouveautés ne sont toutefois pas qu’esthétiques. La HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition permet maintenant de réaliser un ECG via la couronne rotative, de détecter l’apnée du sommeil, d’analyser l’arythmie et de mesurer le risque d’hyperglycémie.

La HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition est disponible au prix de 649,99 euros. Pour célébrer son lancement, Huawei offre une paire d’écouteurs FreeBuds 5 pour toute commande réalisée avant le 5 juin 2024.