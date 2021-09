Ikea veut transformer votre bureau en véritable chargeur sans-fil

Le géant du mobilier suédois vient de lancer un chargeur sans-fil à placer sous un bureau, permettant ainsi de charger des appareils compatibles sans avoir à placer un bloc de chargement en surface.

Ikea a pour habitude de proposer des meubles fonctionnels à des prix abordables. Le fabricant suédois a également su adapter son offre aux nouvelles technologies, en proposant notamment des produits intégrant des chargeurs sans fil, comme par exemple les lampes Nymåne, mais aussi des bases de rechargement sans fil.

Malheureusement, les produits ci-dessus requièrent de rajouter un élément sur la surface de votre bureau, qui peut parfois être gênant, notamment si celui-ci n’est pas très grand. De même, intégrer un tel chargeur sur un bureau existant est très contraignant, en particulier car il faudrait percer le bureau aux bonnes dimensions.

Un chargeur sans-fil invisible

Ikea a désormais une solution à ces points, grâce à un module à fixer sous le bureau, qui ne prend pas de place en surface et est ainsi invisible. Le Sjömärke se fixe soit grâce à des bandes adhésives, soit en utilisant des vis classiques de 18 x 6 mm. Il est compatible avec des surfaces en bois ou plastique d’une épaisseur comprise entre 8 et 22,2 mm et est fourni avec une croix autocollante à placer au-dessus du bureau, permettant ainsi d’identifier rapidement la zone dédiée à la recharge sans-fil.

Le principal avantage du Sjömärke est le gain de place qu’il offre, permettant ainsi de préserver l’esthétique de votre bureau (ou tout autre meuble), tout en gagnant de la place. En effet, si vous ne voulez pas charger votre appareil mobile, vous pourrez toujours placer d’autres choses sur cet espace, comme des documents, clés, etc.

Un prix minime

D’un point de vue technique, le Sjömärke est compatible avec la norme Qi 1.2.4 et devrait offre une recharge sans fil à 5W, ce qui n’est pas la plus rapide du marché, mais devrait suffire pour recharger vos batteries pendant une journée de travail. Le chargeur inclut également un capteur thermique afin d’éviter qu’il surchauffe, ce qui peut se révéler utile avec des surfaces en bois.

Si le produit vous fait de l’oeil, vous pouvez d’ores et déjà l’acheter chez IKEA pour la modique somme de 29,99 euros.