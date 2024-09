Grâce aux protections CASETiFY, l’iPhone 16 devient (presque) indestructible

Protéger son nouvel iPhone 16, c’est l’assurance de le conserver longtemps et pourquoi pas de le revendre au meilleur prix dans quelques années. Pour vous aider, CASETiFY propose des protections solides et adaptées à tous les modèles.

Ce moment peut arriver et vous le savez. Ce mouvement malencontreux qui propulse votre tout nouvel iPhone 16 dans les airs avant que la gravité ne le rattrape. Il ne vous restera alors plus qu’à constater les dégâts. Sauf s’il est protégé par une coque, comme celles de CASETiFY.

La coque Ultra Bounce est par ailleurs la plus résistante de la marque. Couplée à une protection d’écran en verre trempée, elle procure une protection maximale à votre téléphone. En ce moment, la marque vous permet d’ailleurs de profiter de 10 % de réduction. La promotion s’ applique directement en cliquant sur nos liens.

Coque Ultra Bounce : elle protège votre iPhone d’une chute de 3 étages

Avec son design reconnaissable entre mille, la coque CASETiFY Ultra Bounce a été pensée pour résister à tout ce que la vie vous réserve comme mauvaises surprises, voire bien plus.

D’un côté, il y a son cadre en polycarbonate transparent, ultra-solide pour couvrir le dos de votre iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max.

Les coques CASETiFY Ultra Bounce sont la protection ultime pour votre iPhone 16. // Source : CASETiFY

De l’autre, il y a ses bords en polyuréthane thermoplastique souple, pour encaisser les chocs, et ce quel que soit l’angle de la chute. Et quelle chute, puisque les coques Ultra Bounce peuvent résister à une dégringolade de 10 mètres, ce qui correspond peu ou prou à un lancer depuis le troisième étage d’un immeuble parisien.

Mieux, ces renforcements sur les côtés sont également pensés pour se fixer à différents accessoires de la marque, spécialement conçus pour transporter votre smartphone en toute tranquillité.

La coque Ultra Bounce de CASETiFY. // Source : CASETiFY

La coque Ultra Bounce permet ainsi de fixer une lanière, ainsi qu’un mousqueton dédié pour porter votre smartphone n’importe où, sans risquer la chute tragique.

Les coques Ultra Bounce sont disponibles pour la gamme des iPhone 16, et vous pouvez les obtenir à -10 % en cliquant sur nos liens ci-dessous.

Coque Bounce : solide, discrète et customisable

Plus abordable, mais tout aussi solide, la coque Bounce, si elle reprend le design de l’Ultra Bounce, se fait plus discrète, notamment dans les angles. Elles sont, de fait, moins imposantes pour la prise en main et restent extrêmement solides.

Les coques Bounce proposent par ailleurs un catalogue de couleurs et de motifs personnalisés plus vaste, permettant ainsi d’avoir une coque unique, à son image. Exit les traditionnelles coloris rayés noirs, CASETiFY propose une palette de couleurs qui va du rose pivoine au vert forêt, avec ou sans motifs.

Ceux qui cherchent encore plus de discrétion pourront se tourner vers la coque Impact, l’un des best-sellers de la marque. Elle profite du même matériau durable, avec une résistance aux chutes de 2,5 m, tout en proposant une discrétion maximale.

Les coques Bounce et Impact sont disponibles pour la gamme des iPhone 16 et les modèles précédents. Respectivement proposées à 83,99 euros et 72,99 euros, les coques Bounce et Impact sont affichées à 75,59 euros et 65,69 euros grâce à la promotion de 10% appliquée via nos liens.

Protéger son smartphone, c’est protéger TOUS les points sensibles

Si protéger le dos de son smartphone, c’est bien, penser à son écran et à son module photo, c’est mieux. C’est exactement ce que vous suggère CASETiFY avec ses protections d’écran et sa protection du module photo, tous deux en verre trempé.

La protection d’écran d’un côté garantit un confort maximal d’utilisation. Elle combine un verre trempé anti-reflets, anti-traces de doigts, hydrophobe, oléophobe mais 100 % sensible au toucher. Son verre aluminosilicate AGC 9H lui confère une excellente résistance aux rayures en plus de protéger votre écran des impacts. Il est enfin très simple à poser grâce aux accessoires de pose fournis avec le produit.

La protection d’écran CASETiFY en verre trempé. // Source : CASETiFY

CASETiFY a également pensé à votre module photo avec sa protection dédiée, parfaitement compatible avec ses coques. Dans un matériau identique à celui de la protection d’écran, les protections d’appareil photo évitent l’accumulation de poussière, de traces de doigts et de gras. Mieux, sa transparence parfaite n’affecte en aucune manière la sensibilité de vos capteurs à la lumière. Avec l’ensemble de ses produits, CASETiFY offre finalement une armure intégrale à votre iPhone 16 pour que vous puissiez le conserver longtemps, et aussi beau qu’au premier jour.

La protection du module photo est disponible pour tous les iPhone 16 et modèles antérieurs. // Source : CASETiFY

Les protections d’écran CASETIFY ainsi que les protections pour module photo sont disponibles pour la gamme iPhone 16 et modèles antérieurs respectivement à 56,69 euros et 18,89 euros grâce à une réduction de 10% valable en cliquant directement sur nos liens.