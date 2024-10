AirTags low-cost : on a testé les trackers d’Action compatibles iPhone

Malgré ces petits défauts, difficile de bouder son plaisir quand on regarde l'étiquette : 11,95 euros pour le format carte rechargeable, et seulement 8,95 euros pour le modèle classique. C'est quasiment quatre fois moins cher qu'un AirTag Apple !



Pour ce prix, vous obtenez un tracker fonctionnel, compatible avec le réseau "Localiser" d'Apple, et qui remplit globalement sa mission. Certes, il faudra parfois s'armer d'un peu de patience, mais au final, vous retrouverez vos objets égarés. Et puis, l'autonomie annoncée de 6 mois pour le modèle carte (rechargeable en USB, câble fourni) est plutôt convaincante.



Un bémol cependant : comme les AirTags d'Apple, ces trackers ne sont pas compatibles Android. Dommage pour ceux qui voudraient une alternative économique sur cette plateforme.



Au final, ces trackers Action s'avèrent être une alternative intéressante pour ceux qui veulent s'essayer à la géolocalisation d'objets sans se ruiner. Parfaits pour équiper toute la famille ou pour multiplier les points de traçage sans exploser son budget.



Bien sûr, si vous recherchez des performances haut de gamme et une fiabilité à toute épreuve, les AirTags d'Apple restent la référence. Mais pour un usage occasionnel ou si vous avez tendance à perdre vos trackers (oui, ça arrive !), les modèles d'Action font largement l'affaire.