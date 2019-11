Le célèbre accessoiriste 8BitDo vient de lancer une nouvelle souris reprenant les codes de la NES. L'ergonomie semble cependant... discutable.

8BitDo est un accessoiriste spécialisé dans le marché de la nostalgie. Dans son catalogue, on trouve d’excellentes manettes reprenant bien souvent le design de contrôleurs d’anciennes consoles, comme la Super NES ou la MegaDrive. D’autres manettes encore sont plus originales et sortent du lot.

Après les manettes, les adaptateurs Bluetooth pour consoles rétro, les sticks arcade ou encore les kits « Do it Yourself » pour réparer sa propre manette, le constructeur se lance sur le marché des souris. Fidèle à ses habitudes, 8BitDo a cependant donné à son mulot les couleurs de la manette de NES.

La 8BitDo N30 2,4g possède donc deux petits boutons rouges, un corps gris clair et une zone noire plus contrastée. Sur le côté se trouve également une croix directionnelle similaire à celle de la manette de NES, représentant 4 boutons supplémentaires pour naviguer en arrière ou en avant dans l’historique, ou vers le haut et le bas sur une page.

Une ergonomie discutable ?

À première vue, cette souris sans fil ne semble pas disposer de molette, mais la zone située entre les deux boutons est tactile et permet donc de profiter des mêmes avantages qu’une roue crantée. Il n’est pas précisé en revanche sur le site du constructeur sur cette zone est « cliquable » comme l’est généralement une molette de souris.

Au-delà de ce détail, les deux boutons principaux sont relativement petits et surélevés, ce qui pose de nombreuses questions concernant l’ergonomie de cet accessoire au quotidien. Nous ne l’avons cependant pas essayé et nous attendrons que ce soit le cas pour nous prononcer réellement. En outre, ses 1000 DPI seulement rappellent que ce n’est pas une souris pensée pour les joueurs modernes. En revanche, ses 2 piles AA lui permettent de tenir de 100 à 120 heures.

La souris 8BitDo N30 2.4g est disponible pour les nostalgiques au prix de 24,99 dollars sur la boutique du constructeur.