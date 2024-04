Cette platine CD iconique fait son retour après 28 ans à un prix extravagant

Le constructeur danois Bang & Olufsen a lancé son Beosystem 9000C, une platine CD particulièrement design et proposé à un prix particulièrement élevé.

En 1996, l’heure n’était pas encore aux baladeurs MP3 et encore moins aux smartphones, mais aux lecteurs CD. Sur ce marché, le constructeur danois Bang & Olufsen réussissait alors à se démarquer en lançant une platine CD pour le moins iconique, la Beosound 9000. Avec son système permettant de positionner six disques et son bras mécanique qui déplaçait le lecteur d’un CD à l’autre, la platine a rapidement acquis une belle réputation, notamment grâce à son design épuré.

Bang & Olufsen a proposé plusieurs déclinaisons de sa Beosound 9000, jusqu’à la version Mk III lancée en 2011. Cependant, la firme a décidé de la rééditer en annonçant, ce mercredi, une nouvelle déclinaison, le Beosystem 9000C.

La platine Beosystem 9000C // Source : Bang & Olufsen La platine Beosystem 9000C // Source : Bang & Olufsen

Comme les précédents modèles, le Beosystem 9000C permet de fixer six CD. Il reprend par ailleurs les codes de design des précédentes générations avec un revêtement en verre permettant de voir les différents disques ainsi que le bras mécanique. Pour les matériaux, le constructeur a fait le choix de l’aluminium aussi bien pour la base que pour la platine en elle-même. Notons cependant que, contrairement aux versions précédentes, le Beosystem 9000C ne peut se positionner qu’à la verticale.

Une platine CD avec des fonctions connectées

Si l’idée d’utiliser un lecteur CD peut paraître désuète en 2024, alors que des fichiers en meilleure qualité sont désormais facilement accessibles et que l’heure est aux plateformes de streaming, Bang & Olufsen propose bien évidemment des fonctions connectées pour sa platine. En plus de la lecture optique, le Beosystem 9000C propose également une compatibilité avec Airplay 2, Chromecast ou Bluetooth 5.0. Elle propose également un système d’écoute radio en Wi-Fi avec la fonction B&O Radio de Bang & Olufsen accessible grâce à quatre boutons favoris.

La platine Beosystem 9000C sera proposée en édition extrêmement limitée avec seulement 200 modèles produits pour le monde entier. Il faut dire que chaque platine est basée sur un modèle Beosound 9000 récupéré par le constructeur. Elle sera par ailleurs livrée avec deux enceintes connectées haut de gamme Beolab 2. En revanche, le système complet ne sera pas à la portée de toutes les bourses, loin de là. Comptez un prix de 50 000 euros pour la platine vendue uniquement en kit avec les deux enceintes.