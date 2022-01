Comment bien choisir son casque audio ? PP Garcia vous explique tout en vidéo

Aux côté de PP Garcia, on répond à toutes vos questions sur les casques audio dans une vidéo.

Si les écouteurs sans fil ont la cote, les casques audio n’ont pas dit leur dernier mot. Surtout en plein hiver, alors que les écouteurs ne protègent pas nos oreilles tandis que les casques peuvent les réchauffer confortablement.

Mais ce n’est pas la seule raison d’opter pour un casque audio. Dotés de transducteurs plus larges, ils proposent généralement une meilleure qualité audio, sans parler d’un son plus ouvert et plus aéré que les écouteurs intra-auriculaires.

Vous voilà convaincu ? Encore faut-il savoir vers quels critères se tourner pour choisir le casque audio le plus adapté à ses besoins et à son utilisation. Les casques audio Bluetooth par exemple ont l’avantage de proposer un certain confort d’utilisation, mais généralement avec une qualité audio moindre en raison de la faible bande passante. La réduction de bruit active peut par ailleurs être un réel avantage pour profiter de sa musique sans être gêné par les bruits du train, mais l’isolation passive de certains casques arrive à faire jeu égal avec la réduction de bruit active de certains autres.

Et parmi la myriade de référence de casques audio sur le marché, quels sont ceux qui peuvent être réellement recommandables pour un budget de moins de 100 euros, sous les 200 euros ou pour un budget illimité.

Des réponses, des explications et plein de conseils

Tous ces points, vous pouvez les retrouver dans la vidéo ASK ci-dessous, réalisée avec PP Garcia. Le journaliste y répond aux questions que vous nous avez posées sur notre compte Instagram.

N’hésitez pas à aller jeter un œil à ses propres réseaux sociaux (Twitter, Instagram, YouTube), où PP Garcia partage régulièrement des conseils en matière de casques audio, mais également de téléviseurs ou de son en général. Sur le sujet des casques audio, vous pouvez également consulter nos différents guides d’achat des meilleurs casques Bluetooth ou des meilleurs casques à moins de 100 euros.

