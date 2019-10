Bang & Olufsen vient de dévoiler son nouveau BeoPlay H4. Il s’agit d’un casque Bluetooth circum oral (entourant l’oreille), ce casque est associé à une foule de nouvelles fonctionnalités comme l’intégration d’un assistant vocal (Apple Siri ou Google Assistant), ou encore un microphone supplémentaire.

Premier constat : le design des BeoPlay H4 a changé. Les écouteurs sont désormais entièrement fabriqués à la main, avec le bandeau et les coussinets en peau d’agneau *sic*. Le coussin utilise de la mousse à mémoire de forme à l’intérieur, pour s’adapter aux oreilles de l’utilisateur et garantir une isolation acoustique optimale. Les disques des coupelles sont en aluminium, le cordon de liaison est en textile tressé et les boutons physiques en acier inoxydable. Ces écouteurs ont une autonomie de 19 heures, ce qui est dans la moyenne des casques sans fil, mais ils n’ont pas de réduction de bruit active.

Annoncé à 300 euros, il s’agit de l’entrée de gamme de Bang & Olufsen. Vous remarquerez également que la connectique est passée du microUSB à l’USB-C. Le casque se connecte toujours via Bluetooth 4.2, malheureusement seuls les codecs AAC et SBS sont pris en charge. Autrement dit, pas d’aptX ni de codecs plus sophistiqués.