Ugreen HiTune X6 : ces très bons écouteurs à réduction de bruit active voient leur prix baisser à moins de 50 €

Quoi de mieux pour écouter vos playlists de Noël que de bons écouteurs true wireless qui vous isolent totalement de votre environnement ? C’est ce que propose Ugreen avec ses HiTune X6 qui bénéficient pour moins de 50 euros de la réduction de bruit active, en plus d’une belle qualité sonore. Profitez-en car ils sont en promotion grâce à un coupon Amazon.

Quelqu’un vous a offert de l’argent sonnant et trébuchant sous le sapin cette année ? Mais, que faire avec toute cette monnaie. Nous avons peut-être une idée cadeau pour vous qui peut en plus être livrée à temps pour la fin d’année. Car, pour moins de 50 euros, les écouteurs true wireless Ugreen Hitune X6 ont tout pour plaire.

Qualité sonore et réduction de bruit au rendez-vous

Le plus gros atout de ces HiTune X6 signés Ugreen réside sans aucun doute dans leur réduction de bruit active très efficace. Le fabricant promet d’éliminer jusqu’à 35 décibels du bruit environnant pour une isolation quasi totale et d’aller jusqu’à la suppression de 90 % des bruits environnants pendant les appels téléphoniques.

Côté qualité d’écoute, rien à redire non plus. Grâce notamment au DLC (Diamond-Like Carbon) utilisé pour les diaphragmes, les écouteurs livrent de très bonnes performances sur les hautes fréquences. Le matériau, très résistant, permet une bonne conductivité du son. Le DLC est également un matériau possédant un taux de friction relativement faible ce qui lui permet d’offrir des basses profondes et un son fluide même dans les fréquences les plus basses.

Endurants au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Pour profiter de cette qualité sonore le plus longtemps possible, les écouteurs Ugreen HiTune X6 possèdent une très belle autonomie et une puissance de charge optimisée. Avec une autonomie de 6 heures en mode normal et de 5h30 lorsque la réduction de bruit est active, les HiTune X6 peuvent aller jusqu’à 26 heures d’écoute grâce à leur boitier de recharge.

Une belle performance complétée par une charge très rapide. En 10 minutes branchés via leur câble USB-C, les Ugreen HiTuneX6 peuvent regagner une heure d’écoute. La charge complète s’effectue quant à elle en seulement 2 heures.

Autre bon point pour ces écouteurs true wireless, ils sont certifiés IPX5, ce qui veut dire que s’ils ne peuvent être immergés dans l’eau, ils résistent cependant à la pluie et à la transpiration des séances de sport intenses.

Des contrôles simples et intuitifs

Pour faciliter leur utilisation, Ugreen a prévu d’implémenter une série de contrôles tactiles qui vous permettront d’utiliser vos écouteurs comme vous l’entendez, sans avoir à intervenir sur votre smartphone.

Un appui long d’une seconde, active ou désactive la réduction de bruit, un appui de deux secondes lance les assistants vocaux ou rejette un appel au choix. Une seule tape sur l’un des écouteurs vous permet de lancer la lecture d’une chanson ou de la mettre en pause. Si vous recevez un appel, cette même commande vous permettra de décrocher votre smartphone.

Un double appui sur l’écouteur gauche diminue le volume. La même commande sur l’écouteur droit l’augmente. Enfin, si vous appuyez trois fois sur l’écouteur gauche, vous rejouez la piste actuelle ou précédente (en fonction de votre avancée dans la chanson) et vous passez à la piste suivante avec l’écouteur droit.

Une latence faible pour une connectivité optimale

Les Ugreen HiTune X6 profitent enfin d’une connexion des plus stables avec la présence du Bluetooth 5.1. Ugreen promet également une latence de 50 ms. Autant vous dire que le son sera en adéquation avec ce que vous visionnez à l’écran sans aucun souci.

Bonne nouvelle également si vous aimez changer de paroisse régulièrement, les HiTune X6 sont compatibles avec tous les systèmes d’exploitation sans distinction. Du géant à la pomme, à la firme de Mountain View.

En ce moment, les écouteurs true wireless Ugreen HiTune X6 bénéficient d’une réduction de plus de 20 euros sur Amazon ce qui fait tomber leur prix à 47,59 euros. Un prix très raisonnable pour la qualité d’écoute proposée.

