Comme tout produit en contact avec notre corps, les écouteurs audio accumulent les impuretés dont notre corps se débarrasse ou nécessaires à son fonctionnement. Entretenir régulièrement ses écouteurs c’est autant aider à prolonger leur état de fonctionnement optimal qu’une simple question d’hygiène.

Vos oreilles sont toujours propres, nous n’en doutons aucunement. Néanmoins, la nature est ainsi faite que vous sécrétez régulièrement du cérumen qui vient salir et obstruer vos écouteurs audio. À cela s’ajoutent les poussières et autres polluants qui nous entourent. Surtout que nous utilisons ces produits au quotidien, dans la rue, dans votre fauteuil ou en faisant du sport. Autant de petits éléments qui sur la durée sont ne sont pas très hygiéniques. Sans oublier qu’ils peuvent obstruer vos écouteurs et donc réduire la qualité du son. Après nous être forcés à porter nos écouteurs plusieurs semaines, nous allons ici vous détailler comment les entretenir.

Comment nettoyer ses écouteurs intra-auriculaires ?

Il y a trois zones à nettoyer sur des écouteurs, les embouts, la grille de protection et enfin la coque.

Comment nettoyer les embouts de ses écouteurs ?

Il existe deux types d’embouts, ceux en plastique ou en silicone et ceux en mousse à mémoire de forme, qui se traitent de façon légèrement différente.

Comment nettoyer les embouts en plastique ou en silicone de ses écouteurs ?

La première chose à faire est de retirer les embouts de vos écouteurs. Ensuite, procédez aux étapes suivantes.

Trempez-les dans de l’eau chaude (40 à 50°) savonneuse (du savon de Marseille par exemple qui a des vertus antiseptiques) quelques minutes.

Puis dans l’eau, frottez les embouts avec vos doigts en n’hésitant pas à les écraser dans vos doigts pour que l’effet de frottement atteigne les conduits.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

À l’aide d’un coton-tige, retirez les résidus qui sont restés accrochés à leur surface.

S’il en reste, utilisez une brosse à dents pour terminer de les enlever.

Faites passer un cure-dent dans les conduits pour vous assurer qu’aucun résidu n’y reste.

Rincez à l’eau froide, séchez-les avec une serviette ou un linge.

Comment nettoyer les embouts à mémoire de forme de ses écouteurs ?

Les embouts à mémoire de forme sont souvent en mousse et donc se traitent légèrement différemment du plastique et du caoutchouc.

Trempez-les dans de l’eau chaude (40 à 50°) non savonneuse , car la mousse est bien plus difficile à retirer sur cette matière.

, car la mousse est bien plus difficile à retirer sur cette matière. À l’aide d’un coton-tige préalablement humidifié dans de l’eau chaude, retirez les résidus qui sont restés accrochés à leur surface

S’il en reste, vous pouvez utiliser une brosse à dents pour terminer de les enlever, mais uniquement à poils très doux.

Faites passer un cure-dent dans les conduits pour vous assurer qu’aucun résidu n’y reste.

Rincez abondamment à l’eau froide.

Laissez-les sécher à l’air libre durant quelques heures pour que toute trace d’humidité disparaisse.

Comment nettoyer la grille de protection de ses écouteurs ?

La petite grille qui sépare l’extérieur de l’intérieur de vos écouteurs sert à éviter que le cérumen, la cire, ne rentre dans le système audio. Il est donc impératif de bien la nettoyer, mais elle est aussi très fragile.

Trempez un coton-tige ou une brosse à dents à poils très doux dans de l’eau chaude.

Placez votre écouteur de façon à ce que la grille soit orientée vers le bas, face au sol ; ainsi la gravité vous aidera dans votre tâche.

Frottez très délicatement pour retirer la cire et ne forcez jamais pour éviter qu’elle ne rentre dans vos écouteurs.

S’il reste des résidus sur les côtés de la grille, vous pouvez terminer le travail à l’aide d’un cure-dent.

Attention, soyez toujours très délicat, ne forcez jamais. Il vaut mieux prendre plus de temps en étant délicat que de forcer pour gagner du temps et finalement abîmer vos écouteurs.

Comment nettoyer ses écouteurs de type Airpods ou open-fit ?

Les écouteurs open-fit ou sans embout sont un format popularisé par Apple avec ses AirPods et que l’on retrouve chez Huawei par exemple. La procédure pour les nettoyer est assez simple, car nous n’avons que la grille anti-cire à traiter.

Trempez un coton-tige ou une brosse à dents à poils très doux dans de l’eau chaude.

Placez votre écouteur de façon à ce que la grille soit face au sol ainsi la gravité vous aidera dans votre tâche.

Frottez très délicatement pour retirer la cire et ne forcez jamais pour éviter qu’elle ne rentre dans vos écouteurs.

Changez de coton-tige si besoin et traitez les surfaces internes qui entourent la grille.

Il restera certainement des résidus sur les côtés de la grille, vous pouvez terminer le travail à l’aide d’un cure-dent.

Attention, soyez toujours très délicat, ne forcez jamais. Il vaut mieux prendre plus de temps en étant délicat que de forcer pour gagner du temps et au final abîmer ses écouteurs.

Comment terminer de nettoyer ses écouteurs ?

Vous avez nettoyé les parties « interne » et les embouts, il faut maintenant finaliser l’opération.

À l’aide d’un chiffon sec, vous pouvez retirer les traces de doigts qui polluent visuellement le corps de vos écouteurs.

Néanmoins, vous pouvez aussi utiliser avant une lingette antibactérienne sur la surface, évitez les lingettes trop humides pour que le produit ne rentre pas dans les écouteurs qui ne sont pas étanches.

Ne vous approchez jamais des grilles anti-cire avec.

Enfin, vous pouvez finaliser l’opération sur les fils de votre produit s’il en dispose et la télécommande.

Vous avez maintenant des écouteurs parfaitement propres. Prenez toujours le temps de bien sécher les différents éléments et reproduisez cette opération régulièrement. Au mieux une fois par semaine ou toutes les deux semaines, pour éviter que les agglomérats de résidus ne deviennent trop difficiles à retirer.

